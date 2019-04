Démarrage solide de Medacta à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le producteur de dispositifs médicaux tessinois Medacta a réalisé jeudi un démarrage sur les chapeaux de roues à la Bourse suisse, l'action fraîchement cotée dépassant dès les premiers échanges son prix d'émission de 96 francs suisses.

A 11h12, la nominative Medacta - référencée sous le code Move sur SIX Swiss Exchange - s'affichait à 100,44 francs suisses dans des volumes d'environ 650'000 titres échangés. Dès l'ouverture du négoce, l'action était montée à un plus haut de séance de 105,88 francs suisses avant de calmer quelque peu ses ardeurs.

Le prix d'émission de 96 francs suisses l'unité impliquait un volume d'émission de 547 millions de francs suisses pour l'offre de base et une capitalisation boursière totale de 1,92 milliard.

Les parts seront disponibles dès ce jeudi sur SIX Swiss Exchange et le résultat du placement est attendu lundi prochain. L'offre de base comprend un flottant de 28,5%, extensible à 32,8% moyennant un plein exercice de l'option de surallocation. Medacta articulait jusqu'alors un prix d'émission compris entre 88 et 104 francs suisses.

Le concepteur de dispositifs orthopédiques et neurochirurgicaux avait annoncé le 18 mars son intention d'entrer à la Bourse suisse, estimant "le moment venu pour élargir (son) actionnariat". Le directeur général Francesco Siccardi avait alors indiqué que l'opération devrait permettre "d'accroître la visibilité de Medacta et de faciliter l'accès à des talents internationaux".

al/jh