Démission d'un ministre britannique accusé de harcèlement

LONDRES, 8 novembre (Reuters) - Gavin Williamson, ministre britannique sans portefeuille, a démissionné mardi afin de se consacrer pleinement aux accusations selon lesquelles il aurait harcelé des collègues lors de ses précédentes attributions.

Dans une lettre au Premier ministre Rishi Sunak, il a dit vouloir laver son nom de toute malversation.

Rishi Sunak, qui a pris ses fonctions à Downing Street à la fin du mois dernier, a été critiqué pour certaines nominations au sein de son gouvernement, en particulier la reconduction de Suella Braverman au poste de ministre de l'Intérieur.

La presse britannique a rapporté que Gavin Williamson, nommé ministre d'Etat sans portefeuille il y a deux semaines après avoir été secrétaire d'Etat à la Défense et à l'Education, s'était comporté de manière agressive avec des responsables gouvernementaux et avait adressé des messages injurieux à des collègues. (Reportage Muvija M et Kate Holton, version française Jean-Stéphane Brosse)