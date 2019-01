Démission du directeur des Affaires européennes au département américain d'Etat

WASHINGTON, 22 janvier (Reuters) - Le diplomate Wess Mitchell, qui était chargé des affaires européennes au département américain d'Etat, a remis sa démission au début du mois, a-t-on appris mardi.

Dans sa lettre de démission, que l'agence Reuters s'est procuré, il explique avoir mené à bien les objectifs qu'il s'était fixé et dit vouloir passer plus de temps avec sa famille (sa femme et lui ont deux enfants en bas âge).

Sur Twitter, Mike Pompeo, le patron du département d'Etat, souligne que Mitchell a accompli "un travail extraordinaire en tant que secrétaire assistant".

"J'ai apprécié ses conseils et sa sagesse", ajoute-t-il. (Lesley Wroughton Henri-Pierre André pour le service français)