Démonstration de force à Pékin pour les 70 ans de la République populaire

PEKIN, 1er octobre (Reuters) - La Chine commémore les 70 ans de la fondation de la République populaire mardi avec une démonstration de force dans le centre de la capitale Pékin où de nouveaux missiles et des chars seront présentés pour célébrer les avancées technologiques du pays.

Il s'agit de l'événement le plus important de l'année pour la Chine qui entend renvoyer l'image d'une puissance confiante, alors qu'elle fait face à des défis grandissants - en tête, le conflit commercial avec les Etats-Unis et le mouvement de contestation dans la région administrative spéciale Hong Kong.

Accompagné de ses prédécesseurs Hu Jintao et Jiang Zemin, le président Xi Jinping a prôné un développement pacifique de la Chine mais prévenu que l'armée protégerait la souveraineté, la sécurité et les intérêts du pays.

"Aucune force ne pourra bousculer le statut de la Chine ni empêcher le peuple et la nation chinois d'aller de l'avant", a-t-il dit dans une allocution télévisée effectuée depuis la Porte de la Paix céleste, là même où Mao Zedong a proclamé la création de la République populaire le 1er octobre 1949.

La Chine doit préserver la prospérité et la stabilité de Hong Kong et Macao, a ajouté le chef d'Etat, et "continuer d'aspirer" à la réunification complète de la patrie.

Xi, dont le programme de modernisation de l'armée chinoise a provoqué des tensions dans la région, a ensuite salué les milliers de soldats devant prendre part au vaste défilé militaire prévu sur la place Tiananmen.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour le défilé et les habitants de Pékin dont les logements ont vue sur la place Tiananmen ont reçu ordre de la police de ne pas se présenter aux fenêtres.

Des civils, parmi lesquels des étudiants, des travailleurs, des minorités ethniques et même quelques étrangers, défileront aussi dans les rues de Pékin, ont indiqué la semaine dernière des représentants.

Selon la presse officielle, 70.000 colombes seront lâchées à la fin du défilé pour symboliser la paix. Des feux d'artifice sont prévus dans la soirée. (Ben Blanchard; Jean Terzian pour le service français)