Denis François est nommé directeur non exécutif de BrickVest

Denis François, 69 ans, est nommé directeur non exécutif de BrickVest, plateforme d'investissement immobilier en ligne basée à Londres. Il sera notamment en charge de la direction du comité d’évaluation du portefeuille de l’entreprise (valuation committee) et assistera BrickVest dans ses relations avec des organisations professionnelles du secteur (INREV/ AREF). Denis François a rejoint CBRE France (ex-Bourdais) en 1981 où il a travaillé pendant plus de 20 ans comme directeur général des activités de conseil en évaluation.Denis François possède une expérience de plus de 40 ans dans le conseil et l'expertise immobilière. Il a notamment conseillé des investisseurs français et étrangers, des banques, des collectivités publiques et des entreprises. Il a également eu un rôle actif dans l'élaboration de normes d'évaluation et d'information financière en Europe.Président pendant plusieurs années d'organismes professionnels français et européens, dont l'Institut français de l'expertise immobilière ou encore Tegova, il est également membre éminent de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).Denis François est diplômé de l'Institut d'Etudes politiques d'Aix-en-Province.