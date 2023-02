Denis Panel, nouveau Directeur général de Sycomore Asset Management

Denis Panel rejoint Sycomore Asset Management, membre de l’écosystème de Generali Investments, en qualité de Directeur général. Co-fondateur de Sycomore AM, Emeric Préaubert quitte ses fonctions opérationnelles et reste membre du Conseil de surveillance auquel il apportera son expertise et sa connaissance intime de l'entreprise. Christine Kolb et Cyril Charlot, co-fondateurs de Sycomore AM et respectivement directrice du développement et directeur de la gestion, conservent leurs responsabilités et fonctions et épauleront Denis Panel dans la poursuite de l'aventure commune.



Denis Panel prendra ses fonctions le 3 avril 2023 pour porter la mission de Sycomore AM : humaniser l'investissement et contribuer au développement d'une économie plus durable et inclusive, créant de la valeur pour ses clients et pour l'ensemble de ses parties prenantes.



A ce titre, Denis Panel aura pour mission de renforcer le positionnement de Sycomore AM comme acteur de référence de l'investissement responsable : il participera activement à son développement, à l'accélération de sa croissance internationale, au renforcement de ses processus d'investissement et au déploiement de nouvelles initiatives liées à l'offre financière.



Ainsi, l'optimisation de la stratégie produits, reposant notamment sur la recherche de solutions d'investissement innovantes, performantes et porteuses de sens, sera un des axes prioritaires des prochains mois.



Denis Panel, 52 ans, était dernièrement directeur du pôle d'expertise MAQS (Multi-Asset, Quantitative and Solutions) le plus grand centre d'investissement de BNP Paribas Asset Management. Il a été à l'origine de plusieurs projets stratégiques comme le développement de la stratégie ETF, sa spécialisation dans l'investissement responsable avec le lancement du premier ETF low Carbon dès 2008 - et plus récemment la création de la plateforme de sélection de gérants AMSelect de BNP Paribas.