Le prestataire de virtualisation des données a obtenu un score de « volonté de recommander » de 100 % de la part des évaluateurs

Denodo, le chef de file de la virtualisation des données, a annoncé aujourd’hui qu’il avait été reconnu par le Gartner Peer Insights « Voix du client » : Outils d’intégration des données, le 4 décembre 2019 comme le seul produit d’intégration des données qui était recommandé par 100 % des évaluateurs. Avec une notation générale de 4,5 sur 5, Denodo a obtenu le deuxième classement le plus élevé parmi la quinzaine de fournisseurs admissibles pour l’évaluation et la contractualisation. Il a également été noté 4,5 sur 5 pour les capacités du produit et l’intégration et le développement, ainsi que 4,4 sur 5 pour le service et l’assistance*. La liste complète des évaluations des utilisateurs Gartner Peer Insights publiée pour les 12 mois s’achevant le 31 octobre 2019, est consultable ici.

D’après Gartner, « Le marché pour les outils d’intégration des données inclut les fournisseurs qui proposent des produits logiciels afin de permettre le développement et la mise en œuvre d’infrastructures d’accès aux données et de livraison des données pour divers scénarios d’intégration des données. Pour les fournisseurs, la demande de capacités d’intégration des données traditionnelles ainsi que la demande de solutions innovantes nécessitent la livraison solide et constante de solutions extrêmement développées. De même, les outils d’intégration des données interagissent et s’intègrent avec les outils des données maîtres, les outils de gouvernance des données et les outils de qualité des données. »

Quelques extraits et évaluations réelles de clients :

« La technologie de Denodo est mature, stable et solide, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités souhaitables chaque trimestre. Le modèle de tarification est vraiment simple et logique (le prix étant fixé en fonction des cœurs de CPU de production, sans aucun autre frais supplémentaire que ceux de leurs services professionnels facultatifs mais remarquables). » L’évaluation complète est consultable ici.

« Les capacités d’abstraction, de fédération et de mise en cache des données ont extrêmement bien fonctionné. La qualité des interactions avec le personnel de Denodo depuis les ventes jusqu’à l’assistance a été parfaite. La capacité d’influencer la feuille de route du produit a fourni un itinéraire pour nous aider à garantir que les fonctionnalités/capacités souhaitées étaient implémentées. » L’évaluation complète est consultable ici.

Denodo a également été reconnu pour la deuxième année en tant que Challenger dans la catégorie des Outils d’intégration des données du Magic Quadrant 2019 de Gartner se plaçant le plus avant dans l’exhaustivité de la vision dans le quadrant des Challengers cette année. Ce rapport reconnaît que le marché des outils d’intégration de données « continue d’évoluer et est soutenu par de forts taux d’adoption ».

« Nous sommes absolument ravis d’avoir reçu des évaluations si élevées de la part de notre clientèle parce que nous pensons que cela traduit une extrême satisfaction de nos clients finaux concernant nos produits, nos services et notre assistance », a déclaré Ravi Shankar, le vice-président senior et directeur général de la commercialisation de Denodo. « Nous nous efforçons constamment de nous assurer que notre plateforme de virtualisation des données livre une valeur remarquable et remercions très sincèrement nos clients pour leur confiance et leur soutien continus. »

*La notation générale et la volonté de recommander sont basées sur 35 évaluations au total au sein d’une période d’un an s’achevant le 31 octobre 2019 ; les capacités du produit sont basées sur 35 évaluations ; l’évaluation et la contractualisation sont basées sur 27 évaluations ; l’intégration et le déploiement sont basés sur 33 évaluations ; et le service et l’assistance sont basés sur 35 évaluations.

Sources : Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Integration Tools, Peer Contributors, 4 décembre 2019. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Nick Heudecker, 1er août 2019.

À propos de Peer Insights

Peer Insights est une plateforme de notations et d’évaluations en ligne des logiciels et services informatiques rédigées et lues par des professionnels de l’informatique et des décideurs de la technologie. L’objectif est d’aider les dirigeants informatiques à prendre des décisions d’achat mieux informées et de permettre aux fournisseurs de technologies d’améliorer leurs produits à partir de retours d’information objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights compte plus de 70 000 évaluations vérifiées sur plus de 200 marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gartner.com.

Clauses de non responsabilité obligatoires

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

Les analyses de Gartner Peer Insights représentent les opinions subjectives d’utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs propres expériences, et ne constituent pas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données, qui permet une intégration des données, agile et de haute performance, une abstraction des données, et des services de données en temps réel sur un vaste éventail d’entreprises, de nuages, de mégadonnées et de sources de données non structurées, pour la moitié du prix des approches traditionnelles. Les clients de Denodo de tous les principaux secteurs ont obtenu une agilité commerciale et un retour sur investissement significatifs grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services agiles d’informatique décisionnelle, d’analyse des mégadonnées, d’intégration Web et nuagique, d’applications de vision unique et de services de données d’entreprise. Denodo est une société privée bien financée et rentable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.denodo.com ou appelez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

