Denver propose une aide à l'accession à la propriété aux personnes privées d'opportunités par le redlining

"Nous sommes pratiquement les uns sur les autres. Nous avons juste grandi hors de cette maison", a déclaré à Reuters le propriétaire de 42 ans. Il partage une troisième chambre avec sa femme et son nourrisson dans la maison dont ils sont propriétaires. "J'ai essayé de sortir de ma petite maison. J'ai essayé mais ça ne marche jamais".

Starks, qui est noir et dont les parents et grands-parents ont été confrontés à leurs propres difficultés causées par la discrimination en matière de logement, a fait une demande pour un nouveau programme de la ville qui propose un acompte et d'autres aides aux résidents et aux descendants directs de personnes ayant vécu dans un quartier de Denver qui a été redliné entre 1938 et 2000.

Le redlining, qui s'est produit à travers les États-Unis à partir des années 1930, a empêché les Noirs américains et d'autres minorités d'obtenir des prêts immobiliers garantis par le gouvernement parce que les bureaucrates fédéraux avaient jugé indignes les quartiers où la plupart des résidents n'étaient pas blancs. La discrimination dans les prêts et d'autres aspects du logement a persisté même après la promulgation de la législation sur le logement équitable en 1968.

Les quartiers à l'ouest et au nord du centre de Denver, qui apparaissaient autrefois sur les cartes hachurées de lignes rouges comme un avertissement aux créanciers, sont toujours à la traîne en matière de santé, d'éducation, de transport et de qualité de l'air, selon les données de la ville. Dans tout le pays, trois zones sur quatre qui étaient autrefois marquées d'une ligne rouge restent aujourd'hui à faible revenu ou à revenu modéré, selon une étude du réseau de base National Community Reinvestment Coalition.

"Pendant trop longtemps, les communautés de couleur ont été exclues du rêve américain - privées de la possibilité d'investir dans leur propre maison, d'accroître leur richesse par l'équité et de transmettre cette richesse à la génération suivante", a déclaré le maire de Denver, Michael Hancock, dans un communiqué lundi.

Denver a consacré 800 000 $ à la phase initiale du programme, offrant aux acheteurs de maison 15 000 $ ou 25 000 $, en fonction de leur revenu, à utiliser pour le versement initial ou les frais de clôture pour une maison dans la région de Denver. Les candidats doivent gagner moins de 150 000 $ par an et avoir un score de crédit supérieur à 640.

Actuellement, 54 % des ménages blancs et 41 % des ménages issus des minorités sont propriétaires de leur maison à Denver, selon le bureau du développement économique de Denver. À l'échelle nationale, 72 % des Blancs et seulement 43 % des Noirs sont propriétaires de leur maison, la plus grande source de richesse des Américains, selon la National Association of Realtors https://www.nar.realtor/newsroom/u-s-homeownership-rate-experiences-largest-annual-increase-on-record-though-black-homeownership-remains-lower-than-decade-ago.

Certains quartiers de Denver qui étaient autrefois des quartiers défavorisés sont aujourd'hui recherchés par les personnes à revenus élevés car les maisons sont relativement abordables dans une ville où, selon un indice de la Réserve fédérale, les prix des logements ont été multipliés par six depuis 1990.

Terri Gentry, membre du conseil d'administration du Black American West Museum & Heritage Center à Denver, a l'obligation de noter que les revenus n'ont pas suivi.

"Alors comment diable les gens sont-ils censés pouvoir se permettre le coût du logement ?" a déclaréGentry, dont la famille vit à Denver depuis des générations. Gentry a dit qu'elle espère que le programme d'aide au logement redlining aidera.

"Je ne perdrai jamais espoir", a-t-elle déclaré.

La conversation autour de la réparation de l'impact du racisme, souvent appelée réparation, a gagné en attention suite aux meurtres de George Floyd et d'autres Noirs américains par la police ces dernières années.

"Il existe des crimes historiques et actuels et une discrimination raciale flagrante et d'autres discriminations en matière de logement à Denver et dans toutes les autres villes d'Amérique", a déclaré Robin Rue Simmons, directrice exécutive de FirstRepair, une organisation qui informe les efforts de réparation locaux.

Simmons a dirigé un effort à Evanston, Illinois, qui a permis de proposer des réparations aux résidents noirs dont les familles ont subi des dommages durables dus à des décennies de pratiques discriminatoires dans cette banlieue de Chicago. La première phase fournira jusqu'à 25 000 $ à 16 résidents noirs éligibles pour des réparations de maison, des acomptes ou des paiements hypothécaires.

"Comme le travail à Denver, le travail à Evanston et dans toutes les autres villes d'Amérique est un petit pas parmi tant d'autres qui doivent être faits rapidement", a déclaré M. Simmons. "Nous sommes dans un état d'urgence en termes de nos écarts raciaux et de la trajectoire de la qualité de vie et des circonstances de vie, en particulier des résidents noirs."