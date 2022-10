Depeche Mode annonce un nouvel album et une tournée mondiale

BERLIN, 4 octobre (Reuters) - Le groupe de musique britannique Depeche Mode, pionnier de la new wave dans les années 1980, a annoncé mardi un nouvel album suivi d'une tournée mondiale au printemps prochain, la première depuis la mort de son claviériste et membre fondateur Andrew Fletcher en mai dernier.

Lors d'une conférence de presse diffusée en direct de Berlin, le chanteur Dave Gahan et le guitariste et claviériste Martin Gore ont déclaré qu'ils travaillaient toujours sur le quinzième album du groupe, intitulé "Memento Mori".

Ce titre, qui signifie "Souviens-toi que tu vas mourir", avait été choisi avant la mort d'Andrew Fletcher.

Toutes les pistes de l'album ont été enregistrées et attendent d'être mixées, a précisé Martin Gore.

"(Le titre) semble très morbide mais je pense qu'on peut le voir de manière très positive, qu'il faut vivre chaque jour au maximum. C'est comme ça qu'on veut l'interpréter", a-t-il dit.

Dans un communiqué publié sur le site du groupe, Martin Gore a encore précisé que la plupart des chansons avaient été écrites pendant la pandémie de COVID-19, et que leurs thèmes avaient été inspirés par cette période.

"Après le décès de Fletch, nous avons décidé de continuer car nous sommes sûrs que c'est ce qu'il aurait voulu, et cela a vraiment donné au projet un niveau de signification supplémentaire", a-t-il ajouté.

Le groupe entamera au printemps une tournée mondiale pour accompagner la sortie de l'album, prévue en mars.

Depeche Mode, connu pour des titres comme "Personal Jesus" et "Enjoy the Silence", est devenu avec son premier album "Speak & Spell" sorti en 1981 et son tube "Just Can't Get Enough" un des noms emblématiques de la new wave britannique.

Son dernier album, "Spirit", est sorti en 2017. (Reportage Marie-Louise Gumuchian ; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Stéphane Brosse)