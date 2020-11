Déplacement du Premier ministre à Trappes

se rendra à Trappes au sein du centre de formation continue de l'entreprise KONE

Lundi 30 Novembre 2020

Sous le double effet de la réforme de l'apprentissage de 2018 et du plan #1jeune1solution, l'année 2020 sera la meilleure rentrée de l'histoire pour l'apprentissage.

Dans ce contexte, le Premier ministre accompagné de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville, se rendra dans le centre de formation continue de l'entreprise KONE, un des leaders mondiaux dans le secteur des ascenseurs, portes automatiques et escaliers mécaniques. Le centre de formation accueille notamment les jeunes recrutés par KONE dont la plupart le sont par apprentissage sur toute la gamme de métiers : techniciens en maintenance, électro mécaniciens, commerciaux/marketing, fonctions support.

Depuis deux ans, la formation en alternance est enfin perçue pour ce qu'elle est : une voie d'excellence, avec des diplômés de tout niveau et des parcours vers les secteurs les plus innovants, notamment dans le domaine de la santé et des technologies. L'apprentissage est la clé de la relance pour notre économie, en créant des emplois pour les jeunes tout en répondant au besoin de nouvelles compétences pour les entreprises, partout sur le territoire.

16h10 : Accueil dans le hall d'entrée - présentation de l'entreprise et de la politique de recrutement d'apprentis par le Directeur général puis échanges avec les apprentis sur leurs différents ateliers

16h50 : Table ronde avec un groupe d'apprentis et leurs formateurs

