Dépôt de la candidature de Lula à la présidentielle au Brésil

(Ajoute appel du parquet, déclaration, précisions)

BRASILIA, 16 août (Reuters) - Le Parti des travailleurs (PT) a déposé mercredi la candidature de l'ancien président Luiz Inacio "Lula" da Silva à l'élection présidentielle brésilienne, prévue en octobre prochain, malgré la condamnation en appel de Lula à 12 ans d'emprisonnement pour corruption et son incarcération depuis début avril.

Alors que les plus hauts représentants du PT se rendaient au tribunal électoral pour le dépôt de la candidature, quelques heures seulement avant la date limite, plusieurs milliers de partisans ont défilé devant la plus haute juridiction électorale du Brésil en scandant "Libérez Lula" et "Lula président".

Le tribunal électoral devrait invalider la candidature de Lula, car en vertu d'une loi baptisée "Ficha Limpa" (casier vierge), les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption sont exclus du scrutin présidentiel.

Il a immédiatement été demandé par le bureau du procureur général que soit invalidée la candidature de Lula en vertu de la "Ficha Limpa".

Lula, qui figure en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle, avait officiellement été désigné candidat par le PT au début du mois.

Selon des sources au sein du parti, l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, a été choisi par le PT comme alternative si la candidature de Lula venait à être invalidée.

"Les gens pensaient que Lula ne survivrait pas dans les sondages et le contraire se produit", a déclaré Fernando Haddad aux journalistes après le dépôt de la candidature du PT. "Il est donné favori dans tous les cas de figure. Si le peuple veut voter pour lui, il devrait avoir le droit de le faire", a-t-il ajouté.

D'après les derniers sondages, un tiers des Brésiliens dit vouloir voter pour Lula si ce dernier est autorisé à se présenter à l'élection présidentielle, soit près du double des intentions de vote dont est crédité son plus proche rival, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Si la candidature de Lula venait à être invalidée, de nombreux partisans de l'ancien chef d'Etat devraient voter pour le nouveau candidat du PT en remplacement de Lula. (Ricardo Brito et Lisandra Paraguassu; Jean Terzian pour le service français)