Bourse de Paris : Depuis Biarritz, Trump rassérène les marchés

Qu'ils ont été malins, ceux qui ont choisi de déconnecter durant le mois d'août ! Les grands dossiers politico-économiques n'ont pas bougé d'un iota. Les indices boursiers occidentaux sont, pour la plupart, proches de leurs niveaux du début du mois de juillet. Il refait chaud. Seul le G20 (d'Osaka) a laissé sa place au G7 (de Biarritz). Pour résumer la situation :

Washington et Pékin maintiennent leur tactique d'opposition en alternant les attaques-surprises et les appels à la réconciliation. C'est agaçant, mais les marchés s'engouffrent à chaque fois dans la brèche, à la hausse comme à la baisse.

Donald Trump poursuit sa vendetta personnelle contre Jay Powell et la Fed.

Londres et Bruxelles s'ignorent superbement.

Les tensions persistent dans le Golfe Persique malgré l'offensive diplomatique française du weekend pour forcer l'Iran et les Etats-Unis à la reprise du dialogue.



Quelle est l'humeur de ce mardi 27 août sur les marchés ? Plutôt bonne compte tenu des circonstances. Il faut dire que Donald Trump a déclaré pour la 108e fois en un an qu'un accord avec la Chine est en bonne voie, quelques heures après avoir exhorté les entreprises américaines à quitter l'ancien Empire du Milieu. Les financiers ont en parallèle été rassurés par le ton du G7 qui s'est achevé hier. La déclaration finale était empreinte d'optimisme et quelques tensions ont été apaisées, notamment sur la taxe GAFA ou les relations commerciales entre le Japon et les Etats-Unis. Et puis le Président américain a semblé plutôt détendu, si l'on en croit ses déclarations et ses commentaires sur Twitter. Et quand Donald Trump va, tout va mieux sur les marchés.



Les temps forts économiques du jour



La lecture finale du PIB allemand du second trimestre 2019 (8h00) précèdera trois indices américains : l'évolution des prix immobiliers (14h30), l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00).



L'euro a reculé à 1,1101 USD dans la nuit. L'once d'or est stable à 1528 USD. Légère hausse pour le pétrole, avec un Brent de mer du Nord à 59 USD et un brut léger américain WTI à 53,95 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans s'établit à 1,522%, de nouveau en baisse après un sursaut hier. Il faut 10 181 USD (-1,6%) pour s'offrir un Bitcoin.



Les principaux changements de recommandations