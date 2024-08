Berne (awp/ats) - Afin de réduire le risque d'accidents comme celui qui s'est produit le 10 août 2023 dans le tunnel de base du Gothard, l'Agence ferroviaire européenne (AFE) a récemment déclassé le type de roue concerné en termes de sécurité. Celui-ci n'est désormais plus défini comme "thermostable".

L'Office fédéral des transports (OFT) a indiqué que des procédures plus strictes seraient appliquées en cas de signes de surcharge thermique, par exemple en cas de freinage, et qu'un diamètre de roue minimal plus grand avait été introduit.

L'OFT donnera des instructions à tous les acteurs en Suisse dans les semaines à venir pour qu'ils mettent en oeuvre ces mesures sans délai. Les CFF eux-mêmes n'utilisent plus le type de roue concerné.

Après l'accident, l'OFT avait pris contact avec les détenteurs de wagons en Suisse et à l'étranger ainsi qu'avec l'AFE pour leur demander de contrôler les wagons équipés de roues similaires et de les mettre hors-service si nécessaire. Ces mesures doivent contribuer à réduire le risque de nouvelles ruptures de roues de même nature.

