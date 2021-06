Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS, 25 juin (Reuters) - Derek Chauvin, un ancien policier de Minneapolis âgé de 45 ans, a été condamné vendredi à 22 ans et six mois de prison pour le meurtre de George Floyd dont il a été reconnu coupable le 20 avril dernier.

George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, est mort en mai 2020 après avoir été maintenu au sol pendant plus de neuf minutes par Derek Chauvin, mains menottées dans le dos et un genou du policier blanc appuyé sur son cou alors qu'il disait ne plus pouvoir respirer.

La scène avait été filmée par des passants et massivement partagée sur les réseaux sociaux. Elle avait relancé la question raciale aux Etats-Unis et dans le monde, contribuant au regain du mouvement Black Lives Matter. (Reportage Nicholas Pfosi et Jonathan Allen; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)