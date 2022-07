Déremboursement de l'homéopathie: Weleda supprime 127 postes en France

Strasbourg (awp/afp) - Confronté a des difficultés depuis l'arrêt du remboursement des traitements homéopathiques par la Sécurité sociale, le groupe pharmaceutique bâlois Weleda veut supprimer 127 postes en France. La réduction d'effectif concerne principalement l'usine de Huningue, dans le département voisin du Haut-Rhin.

"Il est aujourd'hui essentiel de repenser notre modèle opérationnel afin d'endiguer nos pertes et ainsi de pouvoir continuer à être une entreprise pionnière et innovante sur le marché de la santé, du soin et de la beauté naturelle et bio", a indiqué dans un communiqué publié lundi, Ludovic Rassat, président du directoire de Weleda France.

Selon le quotidien régional les Dernières Nouvelles d'Alsace, le chiffres d'affaires de Weleda France, qui s'élevait à 95 millions d'euros (93,5 millions de francs suisses au cours actuel) en 2019, a reculé de 36% depuis cette date, gangréné par la fin du remboursement des produits homéopathiques effectif en janvier 2021. Le groupe prévoit la "cessation des activités de production sur le site de Huningue", où une centaine d'emplois sont en jeu sur les 325 dénombrés par les organisations syndicales.

Face au projet de la direction qui relève une "accélération" des "difficultés économiques", Laurence Saturni, déléguée CFTC, a dénoncé "un coup de massue". "On ne s'y attendait pas du tout, on nous disait toujours que la cosmétique pouvait compenser les pertes. Un expert comptable mandaté par le CSE nous avait dit que le groupe avait un très bon bas de laine. C'est encore les salariés qui vont trinquer", déplore-t-elle.

L'espace de vente avenue Franklin Roosevelt, à Paris, va fermer alors que des centaines de milliers d'euros y ont été investis, la flotte d'une vingtaine de visiteurs médicaux sera supprimée, détaille encore Mme Saturni, rattachée au site de Huningue de la société établie à Arlesheim et qui emploie 2500 salariés dans le monde. Les premiers départs de Huningue, où l'entreprise est installée depuis 1924, devraient avoir lieu en janvier.

La production pharmaceutique sera rapatriée en Allemagne, sur le site Schwäbisch Gmünd situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Stuttgart, selon Mme Saturni. Sur son marché français, le groupe a indiqué vouloir désormais développer son activité d'automédication, après s'être lancé en 2018 sur le segment des compléments alimentaires.

afp/vj