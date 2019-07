Derichebourg : obtient un prêt de 130 ME de la BEI

19/07/2019 | 18:09

Derichebourg annonce avoir signé ce jour un contrat de prêt de 130 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement.



Ce prêt permettra de réaliser un investissement en France dans le domaine du recyclage et de l'économie circulaire.



Le prêt accordé par la BEI s'inscrit dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le coeur du Plan d'Investissement pour l'Europe, aussi appelé ' Plan Juncker '.



' Nos métiers sont amenés à évoluer dans les années à venir : davantage de demande sociétale de recyclage et d'économie circulaire, mais aussi davantage de contraintes pour les opérateurs issues des nouvelles réglementations traduisant cette demande, ce qui nécessite des investissements pour s'adapter, et demeurer à la pointe de la technologie ', a déclaré Daniel Derichebourg, Président directeur général du groupe Derichebourg.



