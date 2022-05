Derichebourg réalise une acquisition en Allemagne

Derichebourg Aeronautics Services Gmbh, filiale allemande du Groupe Derichebourg spécialisée dans l'aéronautique, a annoncé le rachat de la société Ylipson GmbH, spécialisée dans les métiers de l'Engineering aéronautique depuis plus de 50 ans. Basée à Hambourg, Ylipson GmbH enregistre un chiffre d'affaires de plus de 5,8 millions d'euros en 2021 et emploie 91 personnes. Cette acquisition apporte une expertise complémentaire visant à se positionner comme un partenaire incontournable auprès d'Airbus notamment sur les prestations EMES3.