Dernière ligne droite avant 2023

Les marchés actions ont connu la semaine dernière une opposition de parcours entre la hausse des indices européens et la baisse de Wall Street. Plus concrètement, le S&P500 a cédé 0,20% sur la semaine, tandis que le Nasdaq 100 s'enfonçait de 2,30%, lestés par le repli des valeurs technologiques. Sur le vieux continent, le Stoxx Europe 600 a gagné 0,64% et le CAC40 français a engrangé 0,84% sur les cinq dernières séances. J'en profite pour rappeler que l'indice parisien affiche une résistance notoire cette année, puisqu'il limite ses pertes à 9% en 2022, c'est bien mieux que les -19% du S&P500. Pour aller un petit peu plus loin dans le chauvinisme, si on intègre les dividendes, le CAC40 GR ne perd "que" 6% depuis le premier janvier 2022. Je termine ce tour du monde des marchés boursiers avec le Japon, dont l'indice national a pris une belle baffe en refluant de 4,69% sur les cinq dernières séances. Ce reflux est lié au changement de cap de la BoJ, qui a pris tout le monde de court en sortant de son éternel statut quo.

Ces parcours divergents me font penser que l'année 2022 se termine un peu comme elle a débuté, dans le flou, ou bien dans la nervosité puisque les marchés ne savent pas vraiment sur quel pied danser, coincés entre les prémisses d'un tassement de l'inflation aux Etats-Unis et une étonnante résilience de son économie, deux signaux qui rendent difficilement prévisible la trajectoire que prendront les prochaines hausses de taux de la Réserve Fédérale.

Le remède à tout cela consisterait à donner aux financiers ce qu'ils veulent, à savoir davantage de visibilité et donc des catalyseurs pour prendre davantage d'assurance. Et ça tombe bien, car il ne se passera pas grand-chose cette semaine ! Plus sérieusement, même si l'agenda est assez clairsemé entre Noël et le Jour de l'An, deux statistiques américaines majeures seront à l'ordre du jour jeudi et vendredi, avec respectivement les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PMI de Chicago.

Terminons cette chronique avec les principales actualités du week-end, qui fut prolongé pour les financiers :

L'inflation au Japon continue à croitre en novembre, atteignant 3,7% sur un an, soit un nouveau sommet depuis 1981.

Plusieurs records de froid ont été battus aux Etats-Unis après le passage de la tempête Elliott.

Les hôpitaux chinois saturent après l'assouplissement des règles sanitaires.

La tension monte en Corée du Sud avec son voisin après l'intrusion de drones nord-coréens sur son territoire.

Revenons à la séance du jour. Aujourd'hui, aucun indicateur majeur ne se profile à l'horizon. Tôt ce matin, le Japon a dévoilé une progression des ventes au détail de 2,6% en glissement annuel, une dynamique qui commence néanmoins à boire la tasse puisque les économistes tablaient sur une croissance de 3,8%. Le Nikkei a clôturé en hausse de 0,16%. A Hong Kong, le Hang Seng est plus nerveux avec un repli de 0,44% tandis que la Chine continentale progresse de 0,9% grâce à l'annonce d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires. L’Europe boursière devrait entamer la dernière semaine de l'année du bon pied puisque le CAC40 est attendu en hausse de 0.6%.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, le marché prendra connaissance de la balance commerciale et des stocks des grossistes à 14h30, avant l'indice des prix immobiliers à 15h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro se stabilise à 1,065 USD. L'once d'or s'échange toujours autour de 1800 USD. Le pétrole prend un peu de hauteur avec un Brent de Mer du Nord à 85 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,40 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans se stabilise à 3,75% sur 10 ans. Le bitcoin se négocie à 16870 USD.

Les principaux changements de recommandations

Boohoo : Stifel dégrade sa recommandation d'achat à conserver et vise 40 GBX.

Disco Corporation : Jefferies est toujours acheteur et relève son objectif de 40000 à 45000 JPY.

Diageo : Goldman Sachs est acheteur et relève son objectif de 4700 à 4800 GBX.

Charter Communications : Wells Fargo passe de vendre à neutre et relève sa cible de 340 à 370 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Safran va payer 17,2 millions de dollars pour solder un différend avec le ministère américain de la Justice.

TotalEnergies étend son partenariat avec le gouvernement gabonais et signe un nouvel accord de partage de la production.

Unibail-Rodamco-Westfield cède son actif The Village à San Fernando aux USA.

Ipsen annonce que la FDA a prolongé l'examen de sa demande d'approbation de son médicament contre le trouble génétique du tissu conjonctif.

Bic finalise son programme de rachat d'actions à composante ESG et annule les actions.

Nanobiotix annonce la randomisation du premier patient aux États-Unis dans l'essai pivot mondial de Phase 3 évaluant le radioenhancer NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou.

Le Conseil d'administration d'Union Financière de France Banque rend un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding.

BD Multimedia annonce l'émission de 500 000 bons de souscription d'action (BSA) au profit de partenaires et salariés.

Metabolic Explorer signe avec ses principaux partenaires un accord pour sécuriser le financement de sa stratégie 2023-2024.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Selon Reuters, Boeing serait contrait de réduire sa cadence de production en raison d'un retard dans la fourniture de certaines pièces.

Microsoft défend le rachat d'Activision Blizzard face à l'opposition de la FTC.

Amgen obtient une facilité de prêt à terme pour la transaction avec Horizon Therapeutics.

Johnson & Johnson annonce avoir finalisé l'acquisition d'Abiomed.

La FTC américaine ordonne à Mastercard d'autoriser l'utilisation de réseaux de paiement concurrents.

Peloton va proposer des vélos remis à neuf à petits prix.

Nokia et Huawei prolongent leur accord de licence de brevet.

Tencent souhaite se concentrer davantage sur les vidéos de courte durée similaires à celles de TikTok.

Enel a signé une ligne de crédit de 12 milliards d'euros auprès d'un groupe de plusieurs banques pour financer les appels de marge liés aux opérations sur produits dérivés.

Le gouvernement espagnol prolonge de deux ans la date limite pour la vente de sa participation de 17,3% dans Caixabank, soit jusqu'à fin 2025.

Leonteq abaisse ses prévisions de bénéfices en raison d'une demande réduite.

Relief Therapeutics et Acer Therapeutics obtiennent l'aval de la FDA américaine pour le traitement des troubles du cycle de l'urée.

Skanska remporte un contrat de 56 millions de dollars pour réparer les postes d'amarrage des chantiers navals aux États-Unis.

Montana Aerospace cède sa participation majoritaire dans Alpine Metal Tec.

Mycronic remporte une commande d'une valeur de 41 millions de dollars en Asie.

Assa Abloy achète le fabricant américain de scanners Janam.

Principales publications du jour : Sugi Holdings, J.Front Retailing Co, Cal-Maine Foods … Tout l'agenda ici.