Bourse de Paris : Dernière séance avant la coupure de Pâques

On a bien envie de répondre "tout ça pour ça", mais l'équilibre des forces est bien plus subtil qu'il n'y paraît et les mécaniques à l'œuvre sont aussi puissantes que secrètes. Dans le "game of thrones" entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les Etats-Unis, c'est Moscou qui donne l'impression d'avoir plié, mais est-ce vraiment le cas ? Les premiers éléments de réponse – réduction ou pas réduction et si oui de combien – sont attendus dans la journée.

Le net rebond constaté hier à Wall Street ne gomme évidemment pas le chaos boursier récent, mais il suffit de jeter un coup d'œil au Nasdaq 100 pour se demander si des milliards de personnes sont réellement confinées chez elles avec des pans économiques entiers peu ou prou à l'arrêt. L'indice technologique américain perd moins de 6% depuis le 1er janvier. Je sais bien qu'il est censé refléter les perspectives des sociétés qui le composent et pas l'état de l'économie à l'instant T, mais ça interpelle (ou rassure ceux qui ne jurent que par les valeurs de croissance américaines). Et qui retrouve-t-on aux avant-postes ? La biotechnologie, c'est dans l'air du temps, avec Regeneron (+36,5%), Gilead (+15,5%) ou Vertex (+14%). Mais aussi des Microsoft (+5%), des Amazon.com (+10,5%) ou des Netflix (+14%) : toujours gagnants ceux-là.

Le pic du coronavirus a beau se faire attendre et les mesures de confinement se prolonger, un certain optimisme prévaut dans les milieux financiers cette semaine. Même si l'on est sans nouvelles des remèdes miracles que nous fantasmons tous plus ou moins. C'est peut-être dû à une certaine convergence des calendriers politico-économiques, qui nous font penser, à tort ou à raison, que le début du mois de mai est un horizon raisonnable pour envisager un début de décloisonnement et la reprise de certaines activités. Précisément, le lundi 4 mai est une date charnière dans de nombreuses communications des autorités et des entreprises à travers le monde.

Pour terminer, cette séance sera la dernière de la semaine sur plusieurs places, dont la Bourse de Paris. Le weekend de Pâques s'annonce et les échanges ne reprendront que mardi matin. La séance de vendredi sera aussi fériée en Grande-Bretagne, au Canada, en Suisse ou en Australie.

Les indicateurs avancés européens sont haussiers, tractés par la clôture américaine.

Les temps forts économiques du jour

Les minutes de la dernière réunion de la BCE seront dévoilées à 13h30, avant une série de statistiques américaines dont les inscriptions hebdomadaires au chômage, redevenues importantes, et les prix à la production (14h30). L'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan sera annoncé à 16h00.

La paire euro / dollar est stable à 1,0867 USD. L'once d'or évolue toujours à proximité des 1650 USD. Le pétrole fait machine arrière, avec un Brent à 33,34 USD et un WTI à 25,78 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine ressort à 0,75% sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1% à 7310 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Sodexo a publié ce matin ses résultats semestriels et ses perspectives. Le conseil d'administration de Renault doit se prononcer dans la journée sur le maintien ou non du dividende au titre de 2019. Airbus a réduit d'un tiers de sa cadence de production d'avions pour s'adapter à la demande, faisant face à peu d'annulations à ce stade, mais beaucoup de demandes de report. Capgemini émet 3,5 Mds€ d'obligations. Bolloré dépose son projet d'offre publique d'achat simplifiée à 17 EUR sur Blue Solutions. Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Seb (objectifs), Hexaom (objectifs), Mersen (objectifs), Bonduelle (objectifs), Mare Nostrum (activité, assemblée générale). Genfit publiera d'ici fin mai les résultats de sa phase III dans la NASH avec Elafibranor. Delta Drone prêche pour sa paroisse en soulignant l'intérêt de la livraison par drone dans le contexte actuel et à l'avenir. Carbios annonce la publication d'un article sur sa technologie de recyclage enzymatique dans Nature. La filiale chimie d'Aurea s'emploie à continuer à alimenter ses clients. Safe Orthopaedics, Genfit, Paulic, Ekinops, U10, Akwel, AdVini ont publié leurs comptes.

Crédit Suisse et UBS Group divisent par deux leurs propositions de dividende pour intégrer les recommandations de la Finma, mais prévoient de verser la moitié manquante à l'automne si les conditions s'améliorent. Le fonds d'investissement souverain de l'Arabie Saoudite a pris 1 Md$ de participation dans quatre majors pétrolières européennes (Equinor, Royal Dutch Shell, Total, ENI) en profitant de la chute des cours. Starbucks abandonne ses objectifs 2020. Le service de streaming de Walt Disney, Disney+, franchit le cap des 50 millions d'abonnés dans le monde cinq mois après sa création. Costco Wholesale enregistre une progression de 9,6% de ses ventes au mois de mars, un peu moins que prévu. Le ministère allemand des affaires étrangères restreint l'utilisation de Zoom Video, pour des questions de sécurité. La Fed autorise Wells Fargo à prêter davantage aux PME. Chugai, le partenaire chinois de Roche Holding, va démarrer un essai de phase III avec Actemra dans le Covid-19.