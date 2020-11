Dernières nouvelles : Prolongation du programme de six semaines #SolutionsInattendues de Villes d'avenir Canada

TORONTO, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Villes d’avenir Canada, l’initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes, entre dans la sixième semaine de #SolutionsInattendues, dont le programme axé sur l’aménagement urbain virtuel compte cinq nouvelles séances. Cette dernière semaine comprendra des conversations essentielles allant du droit fondamental au logement à la manière dont les stratégies liées à l’infrastructure partout dans le monde peuvent contribuer à la conception de celles du Canada. Organisées par Evergreen, les #SolutionsInattendues de Villes d’avenir Canada ont réuni plus de 150 leaders d’opinion, innovateurs du secteur privé et public ainsi que maires et leaders communautaires pour présenter et développer les solutions novatrices dont nous avons besoin pour bâtir un avenir résilient et durable. Elles sont prolongées jusqu’au 27 novembre 2020. Inscrivez-vous aujourd’hui pour voir la liste complète des séances.



« Chaque semaine, les #SolutionsInattendues ont présenté les idées et les solutions d’un groupe impressionnant de conférenciers qui repensent notre avenir urbain, un avenir bien plus complexe, plus incertain et plus évolutif que jamais », a raconté Geoff Cape, fondateur et directeur général d’Evergreen et partenaire fondateur de Villes d’avenir Canada. « La dernière semaine du programme présentera les travaux audacieux et novateurs de chefs de file du secteur, visant à répondre à des enjeux tels que l’abordabilité du logement, les investissements dans les infrastructures et l’équité sociale pour veiller à créer l’avenir que nous voulons et dont nous avons besoin. »

Cette saison de solutions propose un contenu immersif en sept volets : villes intelligentes; infrastructures, logement et développement; art et patrimoine culturel; création et préservation d’espaces; nouvelle économie; adaptation aux changements climatiques et vision stratégie urbaine. Au programme, des tables rondes et des discussions animées par des conférenciers d’ici et d’ailleurs, des ateliers interactifs inspirants avec des chefs de file de l’industrie et des occasions de réseautage créatif qui misent sur la connexion, l’innovation et la durabilité. Inscrivez-vous pour avoir accès à plus de 60 séances virtuelles gratuites sur demande.

Moments à surveiller de la sixième semaine :

Droit au logement

Lundi 23 novembre 2020, 10 h (HNE)

Au cours d’une discussion avec Evan Siddall, président et directeur général de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, et Leilani Farha, directrice générale de The Shift, nous étudierons la situation du logement au Canada, en abordant le logement en tant que bien, en tant que droit fondamental et en tant que fondement de communautés inclusives et connectées. La séance, qui suivra la Journée nationale de l’habitation, explorera des manières de continuer à créer une stratégie nationale sur le logement qui soit pertinente à l’échelle locale et tienne compte de tous.

Série de conférences publiques commanditées par Villes d’avenir TD : Leadership sans limites Création d’espaces inclusifs

Lundi 23 novembre 2020, 13 h (HNE)

Les actifs civiques sont la structure de la ville et garantissent l’accès à celle-ci, mais pour qui? En nous demandant pour qui les espaces publics ont été conçus, nous pouvons commencer à établir une vision de réconciliation et d’antiracisme, dans laquelle les espaces sont conçus autrement que comme de simples pôles de loisir. La Modératrice Erinn T. Corbett-Wright, vice-présidente, Fondation caritative, gestionnaire de programme, Bureau des dons caritatifs et communautaires, Fondation caritative TD sera accompagnée du Commissaire Mitchell J. Silver, membre de l’American Institute of Certified Planners (FAICP), et Lanrick Bennett Jr, directeur général, 8 80 Cities. La série de conférences publiques commanditées par Villes d’avenir TD est un programme soutenu par Groupe Banque TD dans le cadre de sa plateforme d’entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir.

Défi des villes intelligentes du Canada : Retour sur les gagnants Séance de questions interactive

Mercredi 25 novembre 2020, 13 h (HNE)

Les gagnants du Défi des villes intelligentes feront part de leur point de vue et de leur expérience depuis l’annonce des résultats du Défi en mai 2019. Animée par Jenny Tremblay, directrice générale d’Infrastructure Canada, la discussion en groupe réunira des conférenciers de Montréal (QC), de Guelph et du comté de Wellington (ON), ainsi que de Bridgewater (NÉ) et du Katinnganiq Makerspace Network (Nunavut), et sera suivie d’une séance de questions interactive avec les gagnants.

Réduction des émissions de carbone : Économie mondiale dans un avenir à faibles émissions de carbone Discussion en groupe

Vendredi 27 novembre 2020, 10 h (HNE)

Les villes partout au Canada et dans le monde passent à l’action pour élaborer des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître la production d’énergies renouvelables. En mettant au point leurs plans d’action, les villes doivent apprendre les unes des autres et mettre en commun leurs pratiques exemplaires en matière de technologie, d’infrastructure, de transport et de conception. La séance Cette séance explore le rôle que les villes du Canada et du monde auront à jouer dans la réalisation des objectifs zéro émission nette d’ici 2050, et à quoi pourrait ressembler un avenir dynamique et sobre en carbone. Elle réunira Curtis Probst, co-directeur général de la New York City Energy Efficiency Corporation et Tom Delay, administrateur général de The Carbon Trust, et sera animée par Andy Chisholm, membre du conseil d’administration d’Evergreen.

Création de notre avenir urbain : Analyse de la stratégie du Canada en matière d’infrastructure Discussion en groupe en direct

Vendredi 27 novembre 2020, 11 h 15 (HNE)

Les vieilles villes, les nouvelles villes, les villes intelligentes, les villes durables, les villes résilientes, les grandes villes, les petites villes et les villes inclusives sont toutes en pleine croissance. Cette séance portera sur des idées provenant du monde entier qui contribueront à définir les ambitions du Canada pour les 50 ans à venir et au-delà. Geoff Cape, fondateur et directeur général d’Evergreen, sera accompagné de Chris Luebkeman, conseiller en stratégie et en vision stratégique pour ETH Zürich pour explorer notre avenir urbain.

