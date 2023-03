Le chef du groupe mercenaire russe Wagner a déclaré mercredi que ses forces avaient pris le contrôle total de la partie orientale de la ville ukrainienne de Bakhmut, théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre qui dure depuis un an.

COMBAT

* Les forces russes ont mené plus de 30 attaques infructueuses au cours de la journée écoulée près d'Orikhovo-Vasylivka, à 20 km au nord-ouest de Bakhmut, a déclaré mercredi l'état-major général des forces armées ukrainiennes.

* Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a déclaré que la prise de Bakhmut permettrait aux forces de Moscou de mener d'autres opérations offensives plus profondément à l'intérieur de l'Ukraine. Kiev a promis de continuer à défendre la ville.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations relatives au champ de bataille.

ÉCONOMIE/DIPLOMATIE

* Un violoncelliste lié au président russe Vladimir Poutine a fait transiter des millions de francs sur des comptes bancaires suisses sans aucun contrôle approprié, affirment les procureurs suisses mercredi à l'ouverture du procès de quatre banquiers accusés de l'avoir aidé.

* Les sanctions internationales imposées à la Russie par les États-Unis ont commencé à éroder la domination du dollar, vieille de plusieurs décennies, sur le commerce international du pétrole, car la plupart des accords avec l'Inde - le principal débouché du brut maritime russe - ont été réglés dans d'autres devises.

* Les rapports des médias occidentaux sur l'explosion des gazoducs Nord Stream sont une tentative coordonnée de détourner l'attention et la Russie est perplexe quant au fait que les fonctionnaires américains puissent supposer quoi que ce soit sans enquête, a déclaré le Kremlin mercredi.

* L'Ukraine a élargi sa demande de bombes à fragmentation controversées auprès des États-Unis pour y inclure une arme qu'elle souhaite cannibaliser afin de faire baisser les bombes antiblindage qu'elle contient sur les forces russes à partir de drones, selon deux parlementaires américains.

* Les fonds européens existants devront être affectés en priorité à l'achat de munitions pour l'Ukraine avant qu'une décision sur de nouveaux fonds puisse être attendue, a déclaré mercredi le haut diplomate de l'Union européenne Josep Borrell.

* La Corée du Sud a approuvé l'année dernière des licences d'exportation pour la Pologne afin de fournir à l'Ukraine des obusiers Krab, qui sont construits avec des composants sud-coréens, a déclaré mercredi un responsable de l'acquisition de matériel de défense à Séoul.

ARTICLES SUR LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU DÉBUT DE LA GUERRE

* TIMELINE - Principaux développements depuis l'invasion de la Russie

* L'Ukrainien Zelenskiy a défié Poutine contre vents et marées.

* Poutine, décroché du pouvoir, a préparé le terrain pour une longue guerre

* Un an plus tard, l'Ukraine et son gouvernement n'ont pas seulement survécu. Ils se sont battus

* Kiev, endurcie par les cicatrices de la guerre, poursuit sa route

* Les graphiques d'une année de guerre et les marchés financiers

* L'économie russe résiste, mais le chemin du retour à la prospérité risque d'être long

* Les liens gaziers de Moscou avec l'Europe, vieux de plusieurs décennies, sont en ruine

* Les grandes marques se retirent de Russie, mais les produits sont faciles à trouver

* Le soutien des États-Unis à l'Ukraine peut-il durer ?

* Les bailleurs de fonds extérieurs versent des milliards à l'Ukraine

* Comment la Chine a-t-elle soutenu son partenaire "sans limites" qu'est la Russie ?

* La vie et la mort à Mariupol - le récit d'un survivant de la guerre

* La famille pleure la victime de Bucha, devenue un symbole de la guerre