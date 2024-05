En avril, les marchés actions avaient mis un terme à cinq mois consécutifs de rebond pour reprendre leur souffle. Mai devrait être marqué par un retour dans le vert des principaux indices boursiers, sauf dérapage incontrôlé lors de cette dernière séance du mois. Pour autant, le doute a fait son retour dans l'esprit des investisseurs ces derniers jours. Est-ce que les prochaines statistiques macroéconomiques permettront de dissiper les craintes ? Réponse à 14h30.

14h30, c'est en effet l'horaire de publication de l'inflation dite "PCE" du mois d'avril aux Etats-Unis. Cette inflation correspond aux prix payés par les seuls consommateurs aux Etats-Unis, ce qui en fait un indicateur prisé de la Fed pour conduire sa politique de taux, même s'il tombe tardivement dans le mois. En un sens, c'est un peu le point d'orgue du mois, éclipsant les célébrations prévues le 31 mai, en l'occurrence la journée mondiale sans tabac (qui n'est pas très populaire parmi une partie de mes collègues chez Zonebourse) et la journée mondiale de la loutre (dont j'ignore la popularité parmi mes collègues chez Zonebourse).

Le schéma est un peu identique à d'habitude : si l'inflation PCE est plus faible que prévu, ou si une de ses composantes importante est plus faible que prévu, les investisseurs estimeront que la probabilité de voir la banque centrale américaine réduire ses taux va progresser et les actions vont monter. Dans le cas inverse, les craintes de la semaine risquent de s'amplifier et les actions vont reculer pendant que les rendements obligataires vont revenir titiller leurs sommets. Pour être totalement objectif, l'inflation PCE est en ballotage favorable. C’est-à-dire que les derniers signaux avant-coureurs lui sont favorables, comme par exemple la composante inflation du PIB américain du 1er trimestre, dont une nouvelle estimation a été fournie hier. Ceci dit, ça n'a pas suffi à dérider Wall Street hier. Même avec le concours du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation continue de baisser (on parle de ce John Williams, pas de celui-là).

A New York, le Nasdaq 100 a perdu plus de 1%, le Dow Jones a cédé 0,9% et le S&P500 quelque 0,6%. Les dernières publications de résultats mal accueillies ont pesé lourd dans la balance : -20% pour Salesforce, -12% pour Servicenow, -10% pour Agilent ! La séance a été pour le moins bizarre puisque dans le même temps, le Russell 2000, l'indice large des PME américaines, a pris 1%. Du côté des stars de la cote, les "Sept Magnifiques" se sont à nouveau divisés en deux groupes, mais au profit des deux vilains petits canards de l'année, Apple et Tesla. Les deux titres ont surnagé alors que les autres ont contribué à la baisse du compartiment technologique.

En Europe, c'était aussi un peu le foutoir, mais à majorité verte. Il faut dire que le vieux continent avait nettement piqué du nez la veille, notamment en France. Rebond donc un peu partout, à l'exception du Benelux où l'AEX néerlandais a été plombé par la méforme de ses champions des semiconducteurs, pendant que le Bel20 belge payait une fois de plus cash la baisse de 4% d'ArgenX, l'une de ses plus fortes pondérations.

Aujourd'hui, les chiffres de l'inflation feront donc la tendance. Inflation de la zone euro en mai à 11h00 ce matin, avec un petit risque de reprise supérieure aux attentes (l'inflation allemande, déjà connue, avait surpris à la hausse). Cela ne devrait pas remettre en cause la baisse de taux projetée pour la BCE la semaine prochaine. En revanche, les économistes seraient moins confiants sur la suite du calendrier en cas de réchauffement des prix. Inflation PCE, nous en avons déjà parlé, à 14h30.

Parmi les autres actualités marquantes, un jury a déclaré Donald Trump coupable de multiples délits lors de son procès pour corruption, faisant de lui le premier ancien président des États-Unis à être condamné de la sorte. A ce stade, cela ne devrait pas l'empêcher de candidater à la présidence, même s'il était condamné à une peine de prison avant l'élection du 5 novembre.

En Chine, les indicateurs PMI officiels ont surpris à la baisse en mai, alors que les dernières statistiques pointaient plutôt vers une embellie. Le PMI manufacturier chinois est même redescendu en zone de contraction (49,5 points en mai), alors que le marché espérait une accélération. Les nouvelles commandes, notamment à l'exportation, expliquent l'accès de faiblesse. L'indicateur des services, sans retomber en territoire négatif, était lui aussi plus faible que prévu.

Les Etats-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper certaines cibles à l'intérieur d'une zone spécifique du territoire russe. Dans un autre registre, Washington a décidé de resserrer le jeu autour de l'export de processeurs avancés vers le Moyen-Orient, craignant qu'une filière détournée ne puisse bénéficier à la Chine. A ce titre, le Wall Street Journal consacre un article à "l'axe de l'évasion", l'écosystème alternatif créé par plusieurs pays, dont la Chine, la Russie et l'Iran, après les sanctions occidentales décidées contre certains Etats. Il illustre à merveille la façon dont la géopolitique et les échanges internationaux mutent.

Enfin, on termine dans l'hexagone, où l'agence S&P doit trancher ce soir le sort de la notation de la dette française. La France est notée "AA", avec une perspective négative à cause de ses multi-dérapages budgétaires.

Les places d'Asie et du Pacifique s'offrent un rebond de fin de semaine, après plusieurs séances chahutées. Le Nikkei 225 gagne 1% après trois séances passées dans le rouge. La Chine se reprend mollement, aussi bien sur le continent (+0,1% pour le CSI300) qu'à Hong Kong (+0,6% pour le Hang Seng). La Corée du Sud, L'Australie et l'Inde reviennent aussi en territoire positif après une série baissière. La Bourse de Bombay, si le rebond se confirme, mettrait fin à cinq baisses consécutives. Les marchés européens sont hésitants en préouverture.

Le CAC40 et le Bel évoluent autour de l'équilibre peu après l'ouverture. Le SMI prend 0,1%.

Deux gros rendez-vous ce jour avec l'indice des prix à la consommation de la zone euro en mai (11h00) et l'inflation PCE d'avril aux Etats-Unis, en même temps que les revenus personnels et la consommation des ménages (14h30) et avant l'indice PMI de Chicago (15h45). Tout l'agenda ici.

L'euro rebondit à 1,0817 USD. L'once d'or reste sous pression à 2342 USD. Le pétrole recule nettement, avec un Brent de Mer du Nord à 81,66 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,51 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se détend à 4,54%. Le bitcoin se négocie 68 492 USD.

En France

STMicroelectronics construira la première usine au monde entièrement intégrée pour le carbure de silicium en Italie.

Renault et Geely créent une entreprise commune pour les moteurs hybrides et à combustion. Renault qui va développer des Twingo électriques à moins de 20 000 euros avec un autre partenaire chinois.

Le CHMP de l'EMA rend un avis favorable pour le Dupixent de Sanofi dans le traitement de la bronchite du fumeur. En revanche, la FDA a reporté sa décision de trois mois.

Crédit Agricole lance une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe.

Vinci décroche un contrat de 94 millions d'euros au Cambodge.

Teleperformance s'associe à Kore.ai dans les solutions IA pour la relation client.

Ipsen lance sa quatrième opération d'actionnariat salarié en huit ans.

Scor a placé une nouvelle obligation catastrophe.

La date-butoir pour la reprise d'Atos est fixée à ce soir. Le verdict devrait tomber dans le weekend.

Eramet va racheter pour 173,6 M€ d'obligations à échéance 2025.

OPmobility équipe les tramways du chinois CRRC.

Hydrogène De France inaugure la première usine au monde de piles à combustible hydrogène de forte puissance sur son site de Blanquefort.

L’Occitane et Carbios présentent un flacon en PET issu du recyclage enzymatique, fruit d’une filière européenne d’économie circulaire.

Atlante (NHOA) installe la recharge rapide et ultra-rapide pour les véhicules électriques à Torino Airport.

Sirius Media signe un partenariat média avec le Groupe Canal+ pour le déploiement de son dernier film en Amérique du Sud.

Auplata reporte la publication de ses comptes.

Visiomed réduit sa dette par compensation de créance et obtient une annulation des intérêts courus auprès de Perpetua Capital.

Vergnet finalise le projet éolien de Guazuma.

TotalEnergies EP Gabon, Graines Voltz, Adux...

Dans le vaste monde

D'Europe

La Grande-Bretagne réduit sa participation dans NatWest en vendant des actions pour 1,24 milliard de livres.

UBS remanie sa direction générale, Iqbal Khan quitte la Suisse.

KKR obtient le feu vert de l'UE pour l'acquisition du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia.

Mutares est entré en négociations exclusives pour la vente de Repartim Group à un investisseur institutionnel.

Avolta décroche un nouveau contrat à Hong Kong.

La marque de luxe italienne Golden Goose vise une entrée en Bourse en juin.

JD Sports Fashion…

Des Amériques

ISS recommande aux actionnaires de Tesla de voter contre la rémunération "excessive" d'Elon Musk.

The Gap flambe de 23% hors séance après ses comptes.

Ulta Beauty rebondit de 6% hors séance après ses comptes.

Dell plonge de 18% hors séance après ses comptes.

Marvell perd 4% hors séance après ses comptes.

Boeing a remis sa "feuille de route" pour assainir son processus de production.

Le Trodelvy de Gilead n'atteint pas son objectif principal dans une étude de phase avancée.

Hertz à la recherche de financements, selon Bloomberg.

Vistra prévoit d'ajouter jusqu'à 2 000 MW de capacité de production d'électricité à partir de gaz au Texas.

BRP Inc…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Country Garden cherche à vendre sa participation dans CXMT pour 276 millions de dollars, selon Bloomberg.

L'Arabie saoudite vend plus de 10 milliards de dollars d'actions Aramco.

China Minsheng…

