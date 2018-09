Derniers feux de l'été pour l'appétit pour le risque-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Entrées nettes de $7,6 mds sur les fonds actions * Souscriptions au plus haut de 11 semaines sur les actions US * Rachats pour le 25e semaine consécutive sur les actions européennes PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les investisseurs ont confirmé leur appétit pour le risque au moins sur la semaine jusqu'au 29 août, montre une étude hebdomadaire sur les flux d'investissement dans les fonds collectifs publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Encouragés par la bonne santé de l'économie américaine, des signes encourageants sur l'activité au sein de la zone euro et des espoirs de détente dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires, ils ont largement privilégié les actions, délaissant l'obligataire et l'or, traditionnels actifs refuges. Les fonds investis en actions toutes zones géographiques confondues ont enregistré une collecte nette de 7,6 milliards de dollars (6,52 milliards d'euros) sur la semaine contre des entrées nettes de seulement 800 millions de dollars sur les fonds obligataires et des rachats de 300 millions de dollars sur ceux dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les flux de souscription ne font pas non plus apparaître de défiance des investisseurs vis-à-vis des actifs émergents en dépit des turbulences sur la livre turque, le peso argentin ou le real brésilien. Les fonds collectifs investis en actifs ont en effet bénéficié d'entrées nettes, bien que limitées, à hauteur de 400 millions de dollars pour les véhicules dédiés aux actions et de 100 millions de dollars pour ceux investis en dettes émergentes. Au sein des fonds actions, ceux investis en valeurs américaines ont connu leur collecte nette la plus élevée en onze semaines, à 7,6 milliards de dollars. Les fonds en actions européennes ont quant à eux subi une vingt-cinquième semaine de rachats à hauteur de 200 millions de dollars sur la période. Les fonds spécialisés sur les actions japonaises ont connu des dégagements du même montant sur la période sous revue. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 29 2018 août Actions +7,6 +115,97 Obligataires +0,8 +68,39 Monétaires nd -32,61 Matières premières nd -1,75 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)