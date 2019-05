Bourse de Paris : Derrière la guerre douanière, la guerre technologique

La meilleure chose qui puisse arriver à la Chine communiste et au monde est que la Chine laisse ce fou à lier qu'est Trump avec ses tweets à la noix et attende que le communiste Sanders soit triomphalement élu, ce qui est plus que certain.

Trump contrairement aux apparences n'a rien fait de ce qu'il avait promis il y a 2 ans: pas de plan de relance des investissements sur les infrastructures (télécom en particulier, et ensuite il va se plaindre que la Chine elle finance massivement ses infrastructures avec le succès que l'on sait: Huawei, 5G, Gafam Chinois, etc. et tous les secteurs sont idem: TGV, nucléaire, spatial, etc...).

Le déficit commercial et budgétaire US continue d'exploser et la croissance ne profite qu'aux très riches, à la finance comme en France, et pas aux électeurs blancs modestes qui ont voté Trump il y a 2 ans.

Ces personnes au chômage par millions depuis plus de 15 ans ne recherchent même plus d'emplois, et c'est idem en France.

L’espérance de vie diminue aux US avec des villes et des villages sous l'emprise de la drogue et la sur médication en opioïdes, des sectes en tout genre etc....



Donc La Chine comme la Russie, l’Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, Cuba, et même l'Europe doivent fuir cet empire en déliquescence avancée, et même s'en protéger.