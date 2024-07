Plus de 14 000 objets collectés, créés ou personnalisés par des amateurs britanniques sont réunis pour la première fois dans le cadre d'une grande exposition consacrée aux loisirs britanniques.

Intitulée "Come As You Really Are", l'exposition a été conçue par l'artiste Hetain Patel, dont les œuvres comprennent des costumes de Spider-Man faits maison et des sculptures de voitures modifiées.

Les objets exposés ont été prêtés par des centaines de personnes de tous âges et de tous horizons de tout le pays, qui ont répondu à un appel national invitant les membres du public à partager leurs activités de loisirs.

"Je pense que ce qui m'a surpris, c'est le nombre de passe-temps différents qu'il existe. Vous ne penseriez pas à des centaines, et c'est ce que nous avons obtenu", a déclaré M. Patel lors d'un événement de présentation mercredi.

"Je pense que ce qui ressort du Royaume-Uni et de ses habitants, c'est que nous avons besoin de nous exprimer", a-t-il ajouté.

Parmi les objets de collection exposés figurent environ 4 000 jouets My Litte Pony, ainsi que des collections de sacs en plastique, de paquets de cigarettes, de figurines Warhammer et de machines à écrire.

Parmi les objets artisanaux exposés figurent des costumes de cosplayers, des têtes en argile, de la poterie miniature, du nail art et des quilts en patchwork faits main.

"Il ne s'agit pas de prétendre que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous différents et nous en sommes fiers", a déclaré Mme Patel.

L'exposition, qui se tient dans le Grants Building de Croydon, ouvre ses portes le 18 juillet et se termine le 20 octobre.