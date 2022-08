Des Australiens s'entraînent pour la première fois sur des sous-marins nucléaires britanniques

L'alliance, lancée en septembre dernier, a incité l'Australie à annuler un contrat pour un sous-marin conventionnel français en faveur des sous-marins nucléaires soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui a nui aux relations avec le président français Emmanuel Macron.

Le plan de formation a été annoncé alors que le ministre britannique de la défense, Ben Wallace, recevait son homologue australien, Richard Marles, qui effectuait sa première visite au Royaume-Uni depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement australien en mai.

"Aujourd'hui est une étape importante dans la préparation du Royaume-Uni et de l'Australie à faire face aux menaces croissantes pour l'ordre démocratique libéral, en particulier dans l'Indo-Pacifique", a déclaré M. Wallace.

"Non seulement nous avons fait progresser notre planification de la défense, mais le ministre Marles a participé à la mise en service de notre dernier sous-marin d'attaque, sur lequel des sous-mariniers de la Royal Australian Navy seront embarqués à mesure que nous développerons nos capacités communes dans les années à venir."

Le HMS Anson, cinquième des sept sous-marins de la classe Astute, a été mis en service dans la Royal Navy sur le site du constructeur BAE Systems à Barrow-in-Furness, dans le nord de l'Angleterre, mercredi.

BAE Systems construit également la classe de sous-marins Dreadnought, qui remplacera le Vanguard qui transporte la dissuasion nucléaire indépendante de la Grande-Bretagne, le premier devant entrer en service au début des années 2030, a déclaré la société.

Elle a commencé les premiers travaux sur les prochaines générations de sous-marins qui succéderont à la classe Astute, appelés SSN-Replacement (SSNR).

L'Australie n'a pas encore choisi un modèle américain ou britannique pour ses sous-marins à propulsion nucléaire.

Le chef de la force opérationnelle des sous-marins à propulsion nucléaire de la Royal Australian Navy, Jonathan Mead, a déclaré en mai à l'Australian Strategic Policy Institute's "The Strategist" que la classe Astute et la classe Virginia américaine étaient dans le panorama, ainsi que le SSNR et le SSNX américain.

L'Australie deviendra la septième nation à exploiter des sous-marins à propulsion nucléaire après les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l'Inde et la Russie.

L'Australie n'obtient pas ou ne met pas en service d'armes nucléaires mais utilise des systèmes de propulsion nucléaire pour les navires car ils sont plus difficiles à détecter que les sous-marins à propulsion conventionnelle.