Des Big Macs plus chers entraîneront-ils une baisse de la clientèle américaine chez McDonald's ?

Les prix des restaurants américains ont globalement augmenté de 6 % au cours des 12 derniers mois - sous l'effet des augmentations de salaires et de la hausse des coûts de tout, de la viande aux équipements de cuisine - ce qui amène les analystes à craindre que les clients, lassés, commencent à réduire leurs dépenses de restauration rapide.

Les franchisés peuvent fixer leurs propres prix, qui varient selon les régions. Ainsi, un Big Mac, une boisson gazeuse et une grande frite coûtent près de 10 dollars à New York.

McDonald's Corp, l'une des premières grandes chaînes de restaurants à publier ses résultats pour le quatrième trimestre, devrait annoncer une hausse de 6,9 % de ses ventes comparables aux États-Unis, soit une légère baisse par rapport aux estimations de 7 % faites il y a deux semaines. Elle avait enregistré une croissance de 9,6 % au troisième trimestre.

Les prix des menus de la chaîne aux États-Unis ont augmenté de 2,7 % au cours des trois derniers mois, selon les analystes de Gordon Haskett. Certains franchisés de McDonald's disent désormais que les sandwichs plus chers nuisent à l'achalandage et aux ventes, selon l'enquête de l'analyste indépendant Mark Kalinowski auprès des exploitants, publiée lundi.

"Y a-t-il un point d'inflexion à partir duquel les clients commencent à décider qu'il ne vaut pas la peine de payer 9,50 dollars pour un burrito, qu'il ne vaut pas la peine de payer 7 dollars pour un hamburger ?", a déclaré Sean Dunlop, analyste chez Morningstar.

Les visites hebdomadaires dans de nombreux restaurants fast-food ont diminué ces dernières semaines, selon Placer.ai, qui suit les données de localisation des téléphones portables. Les visites chez McDonald's ont commencé à baisser à la mi-décembre et ont chuté de 12,6 % au cours de la semaine terminée le 10 janvier par rapport aux niveaux de 2019, a indiqué la société d'analyse.

Et les prix des menus des fast-foods pourraient encore augmenter de 6 à 8 % en 2022, selon Wedbush Securities.

Certes, les consommateurs ont eu un pouvoir d'achat refoulé après avoir économisé de l'argent au début de la pandémie et obtenu ensuite des injections de liquidités grâce à l'aide de sauvetage du gouvernement. Plusieurs chaînes, dont Chipotle Mexican Grill Inc et la société mère de Popeyes, Restaurant Brands International Inc, ont jusqu'à présent fait état d'une faible résistance à la hausse des prix des menus.

"Nous n'avons pas encore vu beaucoup de repoussoir sur le prix pris en 2021", a déclaré Jose Cil, PDG de Restaurant Brands, lors d'une conférence d'investisseurs lundi. "La clé est de ne pas prendre trop d'avance sur le consommateur".

Les restaurants sont confrontés à de multiples pressions, notamment les pénuries de personnel liées au COVID, le nombre limité de places assises et les horaires réduits, en plus du mauvais temps hivernal et des ventes normalement lentes en janvier.

McDonald's devrait utiliser son nouveau programme de récompenses numériques pour prendre des parts de marché à ses petits rivaux, dont Burger King de Restaurant Brands.

L'échelle gigantesque de McDonald's lui permet "d'assumer les coûts d'investissements vraiment lourds dans la technologie à travers une énorme base de ventes et d'avaler ces coûts mieux que beaucoup de petits concurrents", a déclaré Dunlop.