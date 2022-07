Des États-Unis polarisés célèbrent le jour de l'Indépendance

Il a dit : "Je ne me lèverai que lorsque les vies des Noirs compteront", a déclaré Mme Neal, 40 ans, originaire du Delaware, mère noire et homosexuelle de deux filles transgenres et d'un fils qu'elle décrit comme non conforme au genre. Neal est également candidate à un siège à la Chambre des représentants de l'État.

Alors qu'une grande partie de la nation prend un jour de congé pour des barbecues dans l'arrière-cour, des défilés dans la rue principale et des feux d'artifice, certains Américains considèrent que la démocratie est en péril et d'autres qu'elle est en plein essor.

Un autre Américain interrogé avant le jour férié marquant l'adoption de la Déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776, était d'humeur plus festive.

"Le côté conservateur, entre guillemets, a été du côté des perdants pendant très longtemps", a déclaré CJ Grisham, l'un des fondateurs du groupe de défense des droits des armes à feu Open Carry Texas. "Est-ce que ça craint de perdre ? Oui, c'est vrai. Mais je regarde aussi les choses d'un point de vue originaliste. Alors évidemment, je suis surtout heureux."

Les conservateurs savourent une série de victoires à la Cour suprême des États-Unis, des décisions historiques qui ont mis fin à un droit constitutionnel à l'avortement, élargi les droits des armes à feu et réduit l'autorité du gouvernement pour réglementer les émissions des centrales électriques.

Dans le même temps, les auditions du Congrès proposent des témoignages sur le fait que l'ancien président Donald Trump et une foule violente qui le soutenait auraient été à deux doigts, le 6 janvier 2021, de renverser l'élection de novembre 2020 qui a placé Joe Biden à la Maison Blanche.

Jodie Patterson, 52 ans, de Brooklyn, une mère noire avec un enfant transgenre, voit une culture dominante d'hommes hétérosexuels, blancs et riches qui néglige trop facilement le reste de l'Amérique. Elle fait partie du conseil d'administration de la fondation Human Rights Campaign, qui soutient les Américains lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres à un moment où la législation dans les États du pays bloquerait l'accès aux soins de santé pour aider les jeunes en transition et restreindrait la participation des athlètes transgenres aux sports.

"Je ne tourne pas le dos à l'Amérique", a déclaré M. Patterson. "Ce pays est autant le mien, celui de ma famille et des personnes qui me ressemblent, que celui de n'importe qui d'autre".

Seuls des hommes blancs ont signé la Déclaration d'indépendance, et la plupart, comme son principal auteur Thomas Jefferson, possédaient des esclaves noirs. Les propriétaires d'esclaves faisaient également partie des hommes blancs qui, en 1787, ont signé la Constitution, lorsque convaincre les États esclavagistes de rejoindre l'union était une priorité par rapport à la liberté des Noirs. Il a fallu la guerre civile, des amendements constitutionnels et des décisions de la Cour suprême pour étendre les droits aux minorités et aux femmes.

Aujourd'hui, certains conservateurs considèrent que les critiques libérales selon lesquelles les extrémistes menacent la démocratie sont exagérées, en faisant remarquer que les démocrates contrôlent la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès.

"Arrêtez de tout mettre sur le dos de ces boogies", a déclaré Chuck Warren, un stratège républicain de l'Arizona. "Je ne pense pas que les juges de la Cour suprême soient juste assis là à dire : 'Nous devons protéger l'homme blanc'. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas".

Les inquiétudes étaient si grandes que Biden a créé une commission chargée d'étudier la réforme de la Cour suprême. Laurence Tribe, professeur de droit à Harvard, faisait partie de la commission et il préconise d'élargir la cour pour contrer la tendance conservatrice actuelle.

"Les chances que nous nous enfoncions vraiment, comme l'ont fait d'autres démocraties, sont effroyablement réelles", a déclaré Tribe.

Charles Fried, un collègue de droit de Harvard qui a autrefois plaidé des affaires devant la Cour suprême pour le compte de l'administration du président républicain Ronald Reagan, est favorable à un changement différent : la limitation des mandats qui convertirait la nomination à vie à la Cour suprême en 18 ans.

"Il y a des gens, et je crains que certains d'entre eux fassent partie de cette Cour suprême, qui veulent abroger le 20e siècle", a déclaré Fried.