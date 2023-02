Des États américains cherchent à bloquer la règle de Biden sur les investissements ESG

Dans une requête déposée mardi auprès du tribunal fédéral d'Amarillo, au Texas, les 25 États ont déclaré que la règle, qui est entrée en vigueur le 30 janvier, pourrait faire perdre à des millions d'Américains leurs placements de retraite et nuire aux finances des États.

La poursuite prétend que la règle viole la loi fédérale réglementant les régimes d'avantages sociaux des employés en leur permettant de se concentrer sur les questions sociales plutôt que sur la stabilité financière à long terme.

Une filiale de la société de forage pétrolier Liberty Energy Inc et un groupe de commerce de pétrole et de gaz sont également demandeurs dans l'affaire.

Le ministère américain de la Justice n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'administration Biden a demandé le transfert du procès vers un autre tribunal, accusant les États de s'engager dans une recherche de juge.

Le seul juge du tribunal d'Amarillo est le juge de district américain Matthew Kacsmaryk, dont le palais de justice est devenu une destination privilégiée pour les républicains qui cherchent à contester certains aspects du programme du président démocrate Joe Biden.

Nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, Kacsmaryk a déjà annulé des règles de l'administration Biden sur l'immigration et les protections de santé pour les personnes LGBTQ.

Les États n'ont pas répondu à la requête de l'administration.

La règle ESG permet aux plans de retraite d'investir plus facilement dans des fonds et des entreprises socialement responsables, bien qu'elle exige également des considérations financières traditionnelles. La règle couvre des plans qui investissent collectivement 12 000 milliards de dollars au nom de plus de 150 millions de personnes.

Les États qui contestent la règle, menés par l'Utah et le Texas, ont déclaré dans le dépôt de mardi qu'elle entraînerait une baisse des recettes fiscales et entraverait l'activité économique en diminuant les investissements dans l'industrie des combustibles fossiles.

"Une règle d'une telle importance économique et politique nécessite une autorisation claire du Congrès, qui n'existe pas ici", ont-ils déclaré.