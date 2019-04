Des Iraniens et Saoudiens à Bagdad pour une conférence régionale

BAGDAD, 20 avril (Reuters) - Une conférence régionale, en présence notamment de représentants de deux pays rivaux au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et l'Iran, s'est tenue samedi à Bagdad, où le Premier ministre irakien, Adel Abdoul Mahdi, s'emploie à conforter son rôle nouveau de médiateur.

Des délégations comprenant les présidents de parlement de Turquie, du Koweït, de Syrie et de Jordanie étaient également présentes à cette conférence d'une journée, destinée à aborder les questions de sécurité régionale, de diplomatie et d'économie.

Adel Abdoul Mahdi est rentré récemment de visites en Iran et en Arabie saoudite. L'Irak, dit-il, maintiendra des relations étroites avec l'Iran, mais aussi avec Washington et ses partenaires régionaux comme l'Arabie saoudite, en qui Téhéran voit un ennemi. A Ryad, il a été reçu par le roi Salman ainsi que par le prince héritier, Mohamed ben Salman, dans le cadre de sa première visite officielle dans le royaume depuis son arrivée au pouvoir il y a six mois.

Dix jours plus tôt, il avait effectué une visite en Iran et rencontré le président Hassan Rohani ainsi que le guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. (Ahmed Rasheed; Eric Faye pour le service français)