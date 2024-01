Une grosse semaine s'annonce pour les marchés financiers, avec une avalanche de résultats d'entreprises et une décision de politique monétaire de la Fed. Jusqu'ici, 2024 s'est très bien passé en bourse puisque plusieurs indices évoluent sur des records ou flirtent avec eux.

On commence ce matin avec un tour d'horizon global, avant d'entrer dans le détail. Les marchés actions ont poursuivi leur ascension la semaine dernière, à la notable exception du Japon. La Bourse de Tokyo sort toutefois de six performances hebdomadaires consécutives dans le vert, qui justifiaient probablement une pause. Ailleurs, la Chine a fini par se réveiller grâce à l'empilage de mesures des autorités en faveur du secteur financier. Quant aux places occidentales, elles ont poursuivi leur hausse mais c'est l'Europe, et pas les Etats-Unis, qui a connu la plus forte accélération.

Voilà pour ce qui se passe en surface. On plonge maintenant pour observer ce qui se passe en dessous.

Dans le domaine macroéconomique, les investisseurs et les banques centrales occidentales sont d'accord sur un point : les taux d'intérêts ont atteint leur pic, donc ils vont finir par baisser. En revanche, ils se déchirent sur le moment du premier assouplissement. Les optimistes pensent que la Fed et la BCE agiront avant le mois de juin. Les raisonnables tablent sur le début de l'été. Les pessimistes voient une première baisse de taux plus tardive, en fonction des événements qui pourraient intervenir d'ici là : inflation, mise à sac de Paris par les agriculteurs, dérapage géopolitique, guerre civile aux Etats-Unis, interdiction du reblochon dans la tartiflette… bref, un truc grave. La Fed aura l'occasion d'en dire plus cette semaine. Elle rendra une décision de politique monétaire mercredi dans un contexte presque trop beau pour être vrai : l'inflation se modère et l'économie se comporte bien malgré des taux élevés, qui ne demandent donc qu'à être abaissés. Mais la Fed ne fera rien mercredi : cette configuration lui offre le luxe d'attendre avant de décider du prochain mouvement, histoire de voir si quelque chose ne part pas en quenouille dans les semaines à venir.

Du côté géopolitico-économique, les tensions en mer Rouge, celles qui étaient-préoccupantes-mais-n'auront-pas-d'impact-sur-le-commerce-mondial-toussa-toussa ont l'air d'avoir un impact sur le commerce mondial. Le coût du transport maritime a bondi et les cours pétroliers prennent la pente ascendante (vous étiez prévenus).

On passe aux sociétés. La semaine dernière, le CAC40 français a retrouvé des couleurs et flirte avec son record historique. Les stars du luxe se sont refait la cerise après la publication des performances de LVMH au dernier trimestre 2023. L'action du groupe de Bernard Arnault a bondi de 13% vendredi, en tractant derrière elle Hermès et Kering (+6%). Aux Etats-Unis, le secteur technologique a marqué le pas en fin de semaine, mais c'est lui qui fait la pluie et le beau temps depuis le début de l'année. Sur le S&P500, ce compartiment a gagné 7% en 2024, ce qui en fait naturellement le plus gros contributeur aux gains de Wall Street. Loin devant la santé et la consommation de base. Le reste végète voire baisse fort, comme l'immobilier et les matériaux de base. Les financiers s'alarment un peu que le mouvement haussier s'appuie encore en grande partie sur la technologie, mais le FOMO, la peur de rater le train en marche, reste le plus fort. Les investisseurs vont pouvoir prendre le pouls du secteur puisque cinq des sept magnifiques, puisqu'on appelle désormais ainsi les géants américains en oligopole, publient résultats et perspectives cette semaine : Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms. Les performances des entreprises seront au cœur de l'actualité de la semaine, avec des centaines d'annonces prévues.

Il faut encore parler de la Chine, et presque de façon autonome puisque le pays fonctionne différemment des autres. Là-bas, l'inflation est inexistante, les taux sont relativement bas mais la bourse chute et l'économie souffre. Les places boursières ont fini par rebondir la semaine dernière, grâce à une série d'annonces des autorités en faveur du secteur financier. Les investisseurs s'en contentent pour le moment, même si les mesures sont distillées au compte-goutte, ce qui renforce le sentiment que le plan de relance global est flou. Pékin a de nouveau limité la vente à découvert pour tenter de conforter le rebond initié il y a quelques jours. En parallèle, des rumeurs circulent sur la création d'un grand fonds d'investissement pour soutenir le marché, par la fusion de plusieurs acteurs locaux. Le secteur immobilier chinois est pris entre deux feux : d'un côté, les restrictions sur l'achat de logements ont été assouplies dans la ville de Guangzhou, mais de l'autre un tribunal hongkongais a ordonné la liquidation du promoteur en déroute China Evergrande. Bilan des courses ce matin, Hong Kong monte et la Chine continentale baisse. Mon conseil, qui est celui d'un vieux financier américain bien connu : comme il faut investir uniquement dans ce que l'on comprend, le marché chinois n'a toujours pas l'air vraiment fréquentable.

Dans les actualités repérées çà et là au cours du weekend :

La tension monte en Europe entre les gouvernements et les agriculteurs. Le blocus de Paris qui pourrait intervenir cette semaine sera un test important.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDAO avec effet immédiat.

Les candidats et aspirants-candidats à la Maison Blanche se sont écharpés sur leurs âges et leur gâtisme présumé.

Parmi les rendez-vous de la semaine, outre les publications des grosses berthas technologiques américaines, on retrouvera notamment en Europe Novo Nordisk, Novartis, BNP Paribas, Glencore ou Dassault Systèmes. Sur l'agenda macro, les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis (mercredi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi) sont attendues de pied ferme même si des statu quo se dessinent. Il faudra aussi compter sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en janvier (vendredi).

En Asie Pacifique, le Japon démarre la semaine en hausse de 0,8% sur le Nikkei 225. En Chine, Shanghai perd donc 0,3% quand Hong Kong gagne 0,8%. La Corée du Sud et l'Inde reprennent plus de 1%. L'Australie est plus mesurée mais évolue dans le vert (+0,3%). Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre avec un biais baissier.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0842SD. L'once d'or varie peu à 2025 USD. Le pétrole baisse mais reste dans un contexte haussier, avec un Brent de Mer du Nord à 83,33 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,32 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 4,13%. Le bitcoin s'échange à 42 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Cadeler : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 24 USD.

Dassault Aviation : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 220 à 215 EUR.

Elis : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 à 25 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 24 à 21 EUR.

Givaudan : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3100 CHF.

JCDecaux : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 24 à 25 EUR. Cowen maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 21 EUR.

La Française Des Jeux : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 38 à 44 EUR.

Lagardère : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22 à 21,50 EUR.

Lonza Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 440 à 490 CHF.

LVMH : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 775 à 844 EUR. SBG Securities (Pty) Ltd passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 820 EUR à 855 EUR.

Pernod Ricard : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 222 à 216 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 146 à 137 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 330 à 360 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 280 à 315 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de vendre et relève l'objectif de cours de 188 à 190 EUR.

Swatch Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 240 à 220 CHF.

Tf1 : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 7,85 à 8,30 EUR.

Ubisoft Entertainment : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29,35 à 21,35 EUR.

Valeo : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 19,50 EUR à 15,50 EUR.

Vivendi : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 12,50 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 13,40 à 13,20 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Eutelsat réduit ses perspectives en raison du retard pris par les activités de OneWeb.

Gaussin lance un énorme avertissement sur ses ventes 2023. Par ailleurs, sa filiale Metalliance est en procédure de sauvegarde.

SMCP s'attend à une performance financière inférieure à ses prévisions précédentes.

Annonces importantes (et moins importantes)

United Airlines discute avec Airbus de l'achat de nouveaux appareils face aux déboires de Boeing. J'ai mis plus bas le lien vers un article du FT qui traite de l'impact de la situation actuelle sur le duopole.

L’international Serbe Nemanja Matic rejoint l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026.

L'EMA demande des précisions écrites et non plus orales à AB Science sur le demande de mise sur le marché de masitinib dans la SLA. La décision décalée au second trimestre.

Les principales publications du jour : Lumibird, NSE, Egide...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)