Des Maldives au Venezuela : comment l'Iran fournit du pétrole à un allié

Le transfert de navire à navire au large des Maldives était la dernière tactique des deux pays pour maintenir l'écoulement de leur pétrole vers les marchés malgré les sanctions américaines. L'élargissement de la coopération énergétique entre les nations aide le Venezuela, à court d'argent, à obtenir des fournitures pour convertir son pétrole extra-lourd et stimuler ses exportations.

Deux très gros transporteurs de brut iraniens (VLCC) se trouvaient dans les eaux vénézuéliennes pour décharger des condensats et du brut importés pour la compagnie pétrolière publique PDVSA ce mois-ci, alors que le ministre iranien du pétrole Javad Owji rencontrait à Caracas le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Depuis 2020, l'Iran a également aidé son allié sud-américain en envoyant de l'essence et des équipements pour réparer les raffineries délabrées de PDVSA. Une usine redémarre ce mois-ci après une longue remise en état.

Le pétrolier vénézuélien Maximo Gorki, exploité par la branche maritime de PDVSA, PDV Marina, est le seul superpétrolier qui reste à la nation sud-américaine après avoir perdu en 2020 trois autres au profit de PetroChina Co dans le cadre d'un conflit de dettes.

Le pétrolier est principalement utilisé pour déplacer le pétrole de PDVSA entre les ports nationaux, mais il a également transporté du brut vers l'Asie depuis que Washington a imposé des sanctions sur le pétrole vénézuélien en 2019.

Au début de l'année, PDV Marina a dû envoyer un équipage de remplacement en Chine pour sauver le Maximo Gorki, qui a été bloqué pendant des semaines en raison de problèmes mécaniques.

En mars, le pétrolier a fini de transférer une cargaison de brut lourd vénézuélien en mer de Chine méridionale, selon TankerTrackers.com, un service de surveillance qui utilise des photos satellites pour identifier les navires.

Quelques jours plus tard, le Maximo Gorki a chargé du condensat iranien, également via un transfert de navire à navire (STS) à 37 miles nautiques des Maldives, depuis le VLCC Huge, un navire de la National Iranian Tanker Co (NITC), selon TankerTrackers.com.

Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment l'identité des navires. PDVSA et NITC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement des Maldives n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le transfert de STS a eu lieu en dehors de ses eaux territoriales.

EN ROUTE

L'échange de STS des Maldives était nouveau pour le Venezuela, mais l'Iran a effectué au moins un échange antérieur dans les eaux proches de l'archipel, selon United Against Nuclear Iran (UANI), un groupe de défense qui surveille le trafic des pétroliers liés à l'Iran.

"Alors que le Maximo Gorki faisait son voyage vers le Venezuela, l'Iran a pu envoyer un pétrolier NITC à sa rencontre près des Maldives", a déclaré Claire Jungman, chef du personnel de UANI.

"L'endroit est stratégiquement commode pour l'Iran. Il faut environ cinq jours aux pétroliers iraniens pour se rendre de Khor Fakkan à Male", la capitale des Maldives.

La semaine dernière, le superpétrolier a accosté au Venezuela et déchargé une partie de sa cargaison de 2 millions de barils de condensat iranien. Il a suivi de quelques jours l'arrivée des navires iraniens Dino I et Derya, qui ont apporté respectivement du brut lourd et du condensat iraniens, dans le cadre d'un accord d'échange signé l'année dernière par les compagnies pétrolières des deux États.

Au moins 2 millions de barils supplémentaires de pétrole iranien et 1 million de barils supplémentaires de condensat devraient être importés ce mois-ci. PDVSA prévoit d'envoyer du brut lourd et du fuel à la National Iranian Oil Co. d'Iran en échange, a déclaré une source impliquée dans la programmation de la cargaison.

La NIOC n'a pas répondu à une demande de commentaire.