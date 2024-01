KYIV (Reuters) - L'Ukraine ne sera pas en mesure de troquer du jour au lendemain ses avions de chasse soviétiques pour des appareils occidentaux, et des avions militaires français pourraient cohabiter avec des modèles américains et soviétiques, a déclaré dimanche le chef de l'armée de l'air ukrainienne.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Kyiv presse ses alliés occidentaux de lui fournir des armes et des munitions de plus en plus sophistiquées, dont des véhicules blindé, des tanks, des missiles longue portée et des avions de chasse américains F-16.

Les premiers F-16 devraient arriver en Ukraine dans le courant de 2024, mais leur impact sur la guerre pourrait être limité par la puissance de l'aviation russe.

Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré qu'en plus d'A-10 américains, des Mirage de l'avionneur français Dassault pourrait entrer en service en Ukraine.

"Par conséquent, aux côtés des F-16, des MiG-29 opéreront aussi dans le ciel, et il est possible que les capacités de combat des bombardiers Su-24M soient renforcées par des Mirage-2000D, tandis que l'appareil d'attaque Su-25 sera renforcé par l'A-10 Thunderbolt II", a-t-il ajouté dans un message posté sur Telegram.

Le Mirage 2000 est un avion de chasse polyvalent de quatrième génération.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait déclaré en septembre avoir conclu un "accord très important sur la formation de (ses) pilotes en France" lors d'une conversation avec le président Emmanuel Macron.

La France ne dispose pas du modèle F-16 que le Danemark et les Pays-Bas ont récemment promis à l'Ukraine, mais est équipée de l'avion de chasse Rafale et de son prédécesseur, le Mirage 2000.

