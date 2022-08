Des NFT d'une valeur de 100 millions de dollars volés l'année dernière, selon Elliptic

Les NFT sont des actifs basés sur la blockchain qui représentent des fichiers numériques tels que des images, des vidéos ou du texte.

Le marché a bondi en 2021, car les spéculateurs riches en crypto-monnaies ont dépensé des milliards de dollars sur ces actifs, espérant profiter de la hausse des prix. Mais depuis que les prix des cryptomonnaies se sont effondrés en mai et juin de cette année, les prix et les volumes de vente des NFT ont plongé.

Les escroqueries restent monnaie courante sur le marché des NFT même s'il est en baisse, le mois de juillet ayant vu le plus grand nombre de NFT déclarés volés jamais enregistré, a déclaré Elliptic, basé à Londres, dans un rapport.

Les atteintes à la sécurité via les médias sociaux ont bondi, représentant 23 % des vols de NFT en 2022, indique le rapport.

Les voleurs ont reçu en moyenne 300 000 $ par escroquerie, selon Elliptic. L'ampleur réelle des vols NFT est probablement encore plus élevée, étant donné que tous les crimes ne sont pas publiquement déclarés, a-t-elle ajouté.

Les piratages et les escroqueries touchent depuis longtemps l'industrie des crypto-monnaies, tandis que les régulateurs du monde entier sont de plus en plus préoccupés par l'utilisation des crypto-monnaies dans la cybercriminalité.

Elliptic a évalué le montant du blanchiment d'argent dans les plateformes basées sur les NFT à seulement 8 millions de dollars. Mais près de 329 millions de dollars de fonds sur le marché NFT provenaient de services tels que les soi-disant mélangeurs de cryptomonnaies, qui sont conçus pour cacher l'origine des fonds, a déclaré Elliptic.

L'un de ces mixeurs, Tornado Cash, a été utilisé pour blanchir un peu plus de la moitié du produit des escroqueries NFT, selon Elliptic, avant d'être sanctionné par les États-Unis ce mois-ci.

"Les services basés sur le NFT sont de plus en plus menacés par des entités sanctionnées et des exploits parrainés par l'État", a déclaré Elliptic, citant un vol de 540 millions de dollars en avril que les responsables américains ont lié au Lazarus Group de la Corée du Nord.