Des Saoudiennes piétinent leur niqab sur les réseaux sociaux

par Heba Kanso

BEYROUTH, 28 décembre (Fondation Thomson Reuters) - Des Saoudiennes ont décidé de piétiner le voile intégral qu'elles sont obligées de porter et le font savoir sur les réseaux sociaux sous le hashtag "le niqab sous mon pied".

En Arabie saoudite, les femmes doivent en principe se couvrir le corps et le visage en public. Pour cela, elles portent le voile intégral (niqab) ainsi que l'abaya, une robe ample qui recouvre l'ensemble du corps à l'exception du visage, des pieds et des mains.

Sur Twitter, certaines ont posté des photos d'elles en train de fouler le vêtement aux pieds en signe de protestation.

"Lorsque j'ai décidé de retirer mon niqab, la réaction de ma mère a été de me dire qu'elle ne me pardonnerait jamais", déclare l'une d'elles. "J'ai maintenu ma décision et enduré des mois de chantage émotionnel et des violences verbales de sa part. Ce n'était pas un choix pour moi et ce n'est n'est pas un pour beaucoup de filles de mon pays."

La campagne a ses détractrices.

"Vous ne voulez pas le porter, c'est votre choix, mais vous devez aussi respecter celles qui le portent. Votre hashtag (...) est très irrespectueux pour celles qui le portent de leur plein gré en signe de dévotion religieuse", lit-on dans un tweet.

Ce n'est pas la première fois que les Saoudiennes protestent contre le port des vêtements religieux sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, des femmes ont mis leur abaya à l'envers en signe de protestation.

L'Arabie saoudite n'a pas de code juridique pour accompagner les textes constitutifs de la charia, la loi islamique qui régit le royaume, mais la police et la justice l'appliquent dans un sens strict.

Le prince héritier Mohamed ben Salman a déclaré en mars dernier que les femmes n'avaient pas besoin de s'habiller modestement et n'étaient pas obligées de porter l'abaya. Mais les Saoudiennes disent que dans la pratique, rien n'a changé et réclament plus de liberté.

Elles ont commencé à porter des abayas plus colorées ces dernières années, bleu clair ou rose, au lieu du noir traditionnel. Les abayas ouvertes sur des jupes longues ou des jeans sont également de plus en plus répandues dans certaines régions du pays. (Danielle Rouquié pour le service français)