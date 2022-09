Des Soudanais se dirigent vers le nord de l'Égypte en quête d'un avenir plus radieux

L'exode reflète le découragement croissant face aux perspectives à l'intérieur du pays, où l'économie est en chute libre et où l'ONU affirme que les pénuries alimentaires touchent un tiers de la population. Les coupures d'électricité et d'eau sont courantes. Des manifestations anti-armée secouent les rues depuis le coup d'État d'il y a un an.

Après la prise de pouvoir par les militaires, qui a renversé un gouvernement dirigé par des civils qui avait promis une nouvelle aube économique, le nombre de ceux qui partent s'est accéléré, selon les agents de voyage et les migrants.

L'Égypte, qui abrite déjà une communauté soudanaise estimée à 4 millions de personnes, propose peu des emplois lucratifs que les migrants soudanais recherchent traditionnellement dans le Golfe, mais c'est une destination plus facile et souvent plus familière.

Et si certains poursuivent leur route sur les routes périlleuses de la Méditerranée vers l'Europe, l'Égypte présente des avantages notables.

Les jeunes Soudanais peuvent s'y rendre à bon marché et y chercher du travail, tandis que les familles cherchent des soins de santé, une éducation pour leurs enfants et une vie stable.

"Nous tous, les jeunes, nous voulons construire un avenir, mais vous ne pouvez pas le faire ici", a déclaré Munzir Mohamed, un jeune homme de 21 ans qui essaie de réserver un voyage en bus pour l'Égypte dans l'une des agences de voyage.

Le propriétaire d'une compagnie de bus de Khartoum a déclaré que pas moins de 30 bus transportaient quotidiennement environ 1 500 passagers du Soudan vers l'Égypte, ce qui, selon lui, représente une augmentation de 50 % par rapport à l'année dernière, malgré la forte hausse du prix des billets. Deux agents de voyage ont estimé que le nombre de jeunes hommes cherchant à faire le voyage avait doublé au cours de l'année dernière.

Il n'existe pas de chiffres publics indiquant les tendances migratoires récentes du Soudan vers l'Égypte. Mais un diplomate égyptien a déclaré que le nombre de voyageurs était en hausse depuis 2019, lorsqu'un soulèvement a conduit au renversement de l'ancien dirigeant soudanais Omar el-Béchir.

"Le mouvement des Soudanais vers l'Égypte a augmenté... progressivement et proportionnellement à la détérioration de la situation au Soudan", a-t-il déclaré.

TAXES ET FRAIS

À al-Souq al-Arabi, des ouvriers, des électriciens et d'autres personnes qui seraient normalement sur des chantiers de construction passent leur temps à boire du thé et à jouer à des jeux de société en attendant le travail.

"Avant, on espérait avoir cinq minutes pour s'asseoir. Maintenant, je suis assis ici toute la journée", a déclaré le propriétaire d'une quincaillerie encore en activité sur le marché.

Selon eux, une grande partie du revenu dérisoire que les commerçants et les étalagistes peuvent encore réaliser est due à l'augmentation des impôts, des taxes et des droits de licence introduits par un gouvernement qui a perdu des milliards de soutien économique extérieur après le coup d'État.

Le ministre des finances, Jibril Ibrahim, a déclaré dimanche que le pays compterait sur ses propres ressources internes pour une deuxième année afin de financer le budget, alors que le gouvernement peine à fournir les services de base.

Les taxes et les frais ont augmenté de 400 % ou plus dans certains cas, selon les propriétaires d'entreprises.

"Cela a eu un impact énorme sur nous", a déclaré le propriétaire d'une quincaillerie.

Les commerçants ont fermé les principaux marchés des villes de Sennar et de Gedaref ce mois-ci pour protester contre les taxes. D'autres fermetures sont prévues dans la ville d'El Obeid cette semaine. Le gouvernement, qui n'a pas nommé de nouveau premier ministre depuis le coup d'État, doit jongler avec les grèves des travailleurs de l'électricité et des égouts ainsi que des médecins stagiaires pour cause de bas salaires.

Le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'inflation officielle a diminué, passant d'un sommet de 423% l'année dernière à 117% en août, ce qui, selon les hommes d'affaires et les analystes, reflète la stagnation économique. Il s'agit toujours de l'un des taux les plus élevés au monde.

La livre soudanaise s'est dépréciée de 950 % au cours des quatre dernières années, tandis que le carburant, autrefois subventionné, est devenu plus cher que dans de nombreux pays plus riches.

Les propriétaires d'entreprises affirment que la plupart des gens n'ont plus les moyens de se payer autre chose que les produits de base, ce qui pousse les commerçants et les usines à ralentir ou à fermer boutique.

Cela pourrait pousser davantage de personnes à partir. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) "s'attend à ce que davantage de personnes considèrent la migration comme une option", a déclaré un porte-parole de l'agence des Nations Unies en référence au Soudan.

EMPLOIS MENIAUX

Les circonstances en Égypte sont également difficiles, avec une inflation au plus haut depuis près de quatre ans, et près d'un quart des jeunes au chômage, selon l'Organisation internationale du travail.

Selon les agents de voyage et les migrants, les jeunes Soudanais finissent souvent par occuper des emplois subalternes dans des usines, des mines d'or ou comme aide domestique. Mais ils ont une communauté sur laquelle s'appuyer, et peuvent gagner plus que chez eux.

"Au Soudan, toute ma famille travaillait et nous ne gagnions toujours pas beaucoup, et tout l'argent était consacré à la nourriture", raconte Malaz Abbakar, 23 ans, qui a déménagé en Égypte il y a deux ans.

Aujourd'hui, dit-elle, elle est en mesure d'envoyer à sa famille jusqu'à 120 000 livres soudanaises (208 $) par mois en travaillant comme baby-sitter.

Des magasins vendant des aliments soudanais ont fait leur apparition au Caire, des écoles privées annoncent des branches égyptiennes sur des panneaux d'affichage à Khartoum, et beaucoup se rendent en Égypte pour obtenir des soins de santé qui sont devenus chers ou indisponibles chez eux.

Pour certains, comme Adam, 23 ans, originaire du Darfour ravagé par la guerre, l'Égypte est une escale avant la traversée périlleuse de la Méditerranée vers l'Europe.

"C'est dangereux, mais il vaut mieux prendre ce risque et avoir une bonne vie que de souffrir dans la pauvreté et le désespoir", a-t-il déclaré alors qu'il faisait la queue pour obtenir un visa au consulat égyptien de Khartoum, avec des dizaines d'autres candidats à l'immigration.

(1 $ = 578,00 livres soudanaises)