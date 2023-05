Radwan Hisham Wahba a fui la Syrie en 2012 pour le Soudan, dans l'espoir de se construire une nouvelle vie après avoir été abattu lorsque son pays s'est effondré dans la guerre civile. Aujourd'hui, alors que la violence engloutit son pays d'adoption, lui et de nombreux autres Syriens qui y vivent sont de nouveau en mouvement.

Quelques jours après avoir échappé à l'effusion de sang à Khartoum, alors que les factions militaires s'affrontaient dans une nouvelle guerre, Wahba campe dans les rues de Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge, dans l'attente d'un passage vers la sécurité et d'un nouveau départ.

"Disons simplement que, où que le Syrien aille, il vivra la guerre", a déclaré Wahba, originaire de Zamalka, près de Damas.

"Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était pour les civils et les étrangers. Tout le monde subissait des bombardements aveugles. Des roquettes étaient tirées et vous ne saviez pas où elles allaient atterrir", a-t-il déclaré à propos de la guerre à Khartoum.

Selon les chiffres de l'ONU, plus de 66 000 Syriens se sont retrouvés au Soudan après que leur patrie a été déchirée par le conflit depuis 2011, attirés par des conditions d'entrée faciles.

Nombre d'entre eux cherchent désormais à rejoindre le flot d'étrangers qui ont quitté le Soudan ces derniers jours, notamment dans le cadre d'évacuations organisées par leurs gouvernements. Craignant de retourner dans leur pays dévasté, certains Syriens sont désormais coincés entre deux conflits.

"Nous avions très peur à cause des bombardements et des affrontements, ainsi que du manque d'électricité et d'eau", a déclaré Sham al-Darzi, 45 ans, expliquant qu'elle, ses deux fils et sa fille enceinte s'étaient réfugiés chez eux pendant une semaine avant de fuir.

Le conflit syrien a provoqué une vague de migration, des centaines de milliers de personnes ayant été tuées et l'économie s'étant effondrée. Plus de la moitié de la population d'avant-guerre a quitté son domicile et des millions de personnes ont cherché une nouvelle vie à l'étranger.

"Lorsque nous sommes arrivés au Soudan, nous nous attendions à ce qu'il y ait un réconfort psychologique. Nous pensions pouvoir au moins travailler et nous établir dans une nouvelle vie. Mais la guerre qui s'est déroulée ici a été un grand choc", a déclaré Mahmoud Suweidan, 33 ans, qui a quitté la Syrie l'année dernière seulement, à la recherche d'un emploi.

Il a été choqué par l'intensité des combats. "Nous avons vécu 12 ans de guerre. À Khartoum, 12 jours ressemblent à 12 ans".

CRAINTES

La guerre en Syrie a pratiquement cessé, bien que le pays soit toujours divisé entre les zones contrôlées par le gouvernement, les rebelles et les Kurdes, mais Mme Darzi, comme d'autres Syriens avec lesquels Reuters s'est entretenu, n'est pas disposée à y retourner.

Elle craint que ses fils, qui ont quitté la Syrie en 2013, ne soient enrôlés pour participer à de nouveaux combats. De nombreux Syriens craignent également des représailles pour avoir soutenu le mauvais camp.

Avec l'afflux de personnes à Port-Soudan en provenance de Khartoum, les prix ont augmenté rapidement et peu de gens peuvent se permettre les 83 dollars par nuit que les propriétaires demandent pour un appartement, selon Darzi. Comme Wahba, elle et sa famille vivent dans la rue.

"Tous les pays évacuent leurs ressortissants, sauf les Syriens. Personne ne se soucie de nous", a déclaré Mme Darzi, qui est originaire d'al-Kiswah, au sud de Damas.

Les médias d'État saoudiens ont indiqué que des ressortissants syriens figuraient parmi les personnes évacuées vers Djeddah par la marine saoudienne la semaine dernière, et la compagnie aérienne syrienne Chams a déclaré qu'elle assurait deux vols de Port-Soudan vers la Syrie mardi et mercredi.

Mais la plupart d'entre eux sont restés bloqués à Port-Soudan.

Leur déception de ne pas avoir pu participer à une évacuation et leur séjour temporaire dans des conditions inconfortables à Port-Soudan font suite à un voyage difficile et dangereux.

"Il nous a fallu quatre heures et demie depuis Khartoum pour atteindre Madani (une ville située non loin de la capitale) en raison des différents points de contrôle, des routes endommagées et des chars en feu de chaque côté de la route", a déclaré Suweidan.

Il lui a fallu 36 heures au total pour parcourir les 800 km du trajet. Il dit avoir entendu parler d'un Syrien tué à un poste de contrôle après une dispute avec les hommes qui s'y trouvaient.