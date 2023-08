La hausse des rendements du Trésor américain fait trembler les secteurs les plus risqués du marché, ce qui amène les investisseurs à se demander dans quelle mesure elle portera atteinte à la reprise qui a porté tous les secteurs, des actions au bitcoin, cette année.

La forte croissance économique a suscité l'espoir que la Réserve fédérale maintienne les taux à un niveau élevé plus longtemps, poussant les rendements des bons du Trésor à leurs niveaux les plus élevés depuis 2007. Cette hausse les a rendus plus difficiles à ignorer pour les détenteurs d'actions et d'autres actifs spéculatifs, qui se sont redressés pendant la majeure partie de l'année alors même que les rendements ne cessaient d'augmenter.

L'indice S&P 500 a perdu 4 % ce mois-ci, alors que le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint lundi 4,35 %, son plus haut niveau depuis plus de 15 ans. Dans le même temps, le secteur technologique du S&P 500 a perdu 5,7 %, le bitcoin a chuté de plus de 10 % et l'ETF ARK Innovation - un bastion de nombreuses valeurs à forte croissance - a perdu 18,5 %. Les actions ont globalement augmenté lundi, le S&P 500 progressant de 0,7 % sur la journée.

La hausse des rendements des obligations du Trésor - qui évoluent à l'inverse des prix des obligations - peut mettre à mal les actifs spéculatifs en offrant aux investisseurs des rémunérations attrayantes pour un investissement considéré comme pratiquement sans risque parce qu'il est soutenu par le gouvernement américain. La hausse des taux entraîne également une augmentation du coût du capital dans l'ensemble de l'économie, ce qui rend plus difficile le service de la dette pour les particuliers comme pour les entreprises.

"Le jour du bilan est arrivé pour les actifs tels que les crypto-monnaies et les sociétés de croissance à petite capitalisation qui ont brûlé des liquidités, a déclaré Sameer Samana, stratège principal des marchés mondiaux pour Wells Fargo Investment Institute.

Le thème le plus important et le plus clair du marché pour les six prochains mois au moins est de favoriser les parties du marché qui dépendent le moins de l'emprunt et du crédit, a ajouté Samana, qui a des notes défavorables sur les petites capitalisations, les marchés émergents, les REITS et les actions de consommation discrétionnaire.

Un test crucial pour les marchés aura lieu plus tard dans la semaine avec le rassemblement annuel des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer un discours sur les perspectives économiques vendredi.

Les investisseurs se rendent compte que "les taux ne vont pas redescendre aussi vite qu'ils le pensaient", a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. "Cela les amène à repenser leurs stratégies".

Selon les dernières données hebdomadaires de Refinitiv Lipper, les investisseurs américains ont été vendeurs nets de fonds d'actions pour la troisième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 16 août. Dans le même temps, ils ont été attirés par les rendements élevés des fonds du marché monétaire, qui ont afflué à hauteur de 32,5 milliards de dollars au cours de la semaine écoulée, soit l'afflux le plus important depuis le 5 juillet.

Le positionnement des investisseurs sur les actions, tel que mesuré par la Deutsche Bank, a chuté pour la quatrième semaine consécutive à son plus bas niveau depuis deux mois.

Mais les paris contre les actions ont été perdants cette année. De nombreux investisseurs pensent que les actions resteront solides au cours d'une année qui les a vues rebondir après les craintes de récession généralisées et les bouleversements du secteur bancaire. Le S&P 500 est en hausse de 14,6 % depuis le début de l'année.

Lundi, les stratèges de Goldman Sachs ont déclaré que les avoirs en actions des investisseurs particuliers et institutionnels se situaient en dessous de leurs normes historiques, suggérant qu'il pourrait rester du carburant pour alimenter le marché haussier si l'économie restait forte.

Si l'économie américaine continue sur la voie d'un atterrissage en douceur, nous pensons que la récente diminution (de l'exposition aux actions) sera de courte durée", ont écrit les stratèges de la firme.

Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés au Schwab Center for Financial Research, estime que les bénéfices du S&P 500 ont probablement atteint leur niveau le plus bas au deuxième trimestre et qu'ils augmenteront au troisième trimestre, ce qui permettra à l'indice d'atteindre un niveau record d'ici la fin de l'année. L'indice S&P 500 est inférieur de plus de 8 % à son sommet de clôture de janvier 2022.

L'ère des taux bas est révolue et les nouvelles entreprises qui gèrent beaucoup de dettes qui doivent être renouvelées à des taux plus élevés auront des difficultés", a déclaré M. Frederick. "Mais nous pensons qu'il s'agit d'une accalmie temporaire pour l'ensemble du marché.