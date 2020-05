Des actions fortes en Europe autour du lait en poudre avec un appel à la Commission européenne : « Mettons en œuvre ensemble un programme de réduction des volumes ! »

07.05.2020

« Nous, les producteurs de lait, disons OUI à une réduction des volumes de lait dans toute l'UE et NON au stockage privé de beurre, de lait en poudre et de fromage comme mesure de gestion de crise. » Alors que les éleveurs laitiers de toute l'Europe adressent ce message à la Commission et aux États membres de l'Union européenne, un brouillard épais de lait en poudre s'abat sur les champs de nombreux départements français. Pendant ce temps, dans la capitale allemande, une haute tour de lait en poudre s'élève dans le ciel devant la chancellerie. Et en Italie, au Danemark, en Lituanie, au Luxembourg et en Belgique, des producteurs de lait réclament avec véhémence, lors d'actions autour du lait en poudre, une gestion de crise adéquate pour le secteur laitier.

Pour Erwin Schöpges, producteur de lait belge et président de l'European Milk Board (EMB), les nombreuses manifestations autour du lait sont un signal important envoyé aux responsables politiques : « Aujourd'hui, dans toute l'UE, le lait écrémé en poudre est devenu le symbole du mauvais cap suivi par la gestion de crise de l'Union européenne dans le secteur laitier. Nous devons changer de cap afin de pouvoir vraiment faire face à cette crise », explique M. Schöpges.

La demande en produits laitiers s'est effondrée en raison de la crise du coronavirus. Comme l'explique Roberto Cavaliere, membre italien du comité directeur de l'EMB, la fermeture des écoles, crèches et établissements publics ainsi que l'arrêt quasi complet du secteur de la restauration ont fortement réduit les débouchés pour les produits laitiers. « On produit donc actuellement beaucoup trop de lait et il faudrait réduire la production dans l'ensemble de l'UE. Nous, les producteurs de lait, sommes prêts à prendre nos responsabilités et à participer à un programme de réduction des volumes coordonné par la Commission européenne », affirme M. Cavaliere. Toutefois, l'UE n'a pas donné de signaux en ce sens. Comme de nombreux producteurs de lait européens, son collègue Boris Gondouin, producteur de lait français et membre du comité directeur de l'EMB, est très contrarié que la Commission européenne ait plutôt décidé d'accorder des aides au stockage privé. « Ces aides ne changent absolument rien aux problèmes que le coronavirus pose aux agriculteurs. Ce sont surtout les prix du lait aux producteurs qui baissent. Toutefois, comme annoncé provisoirement, 30 millions d'euros de subventions pour les produits laitiers transformés iront à l'industrie privée. Il s'agit donc d'une mesure prise au profit de l'industrie de la transformation, pas pour les agriculteurs. » Johannes Pfaller, producteur de lait d'Allemagne et membre du comité directeur de l'EMB, ajoute : « Il est pourtant aberrant de gaspiller des ressources afin de fabriquer des produits pour lesquels il n'y a pas de demande, juste pour les stocker ensuite à l'aide de subventions. »

Pour endiguer la crise du lait :

Une mesure de gestion de crise doit s'attaquer directement aux volumes de lait.

L'UE devrait prendre ses responsabilités, avec ses producteurs de lait. Il faut lancer un programme qui puisse être accessible dans tous les pays de l'UE. Les producteurs de lait qui sont prêts à réduire leur volume de production recevraient, par l'intermédiaire de ce programme, une indemnité par litre de lait non produit*.

Nous devons éviter de former des tours de beurre et des montagnes de lait en poudre en subventionnant le stockage de produits déjà transformés. Les produits stockés continuent de faire partie de l'offre existante et pèsent sur les prix du lait. Il serait donc plus judicieux de consacrer les 30 millions d'euros annoncés pour financer un programme de réduction des volumes plutôt que le stockage privé.

L'UE devrait se permettre de tirer les leçons des erreurs du passé. Les aides au stockage privé et l'autorisation accordée, entre autres, aux organisations de producteurs et aux interprofessions de réduire la production au niveau régional (pas dans l'ensemble de l'UE) ont totalement échoué en tant qu'instrument lors de la crise de 2015-2017. Par contre, le programme européen de réduction des volumes a fonctionné (voir détails dans cette étude en anglais).



* Pour des détails, voir aussi le Programme de responsabilisation face au marché

Comme le souligne Kjartan Poulsen, producteur de lait danois et membre du comité directeur de l'EMB, ce n'est pas la première fois que l'UE se trompe dans le choix de ses instruments de gestion de crise. « En 2017 déjà, les producteurs de lait de l'EMB et d'autres organisations avaient attiré l'attention, par une grande action autour du lait en poudre, sur la problématique de la constitution de stocks trop importants pendant la crise. Nous demandons donc instamment à l'UE de ne pas miser sur l'instrument du stockage mais de travailler conjointement avec les producteurs de lait et de mettre en œuvre, ensemble, un programme de réduction des volumes », ajoute M. Poulsen.

Les actions européennes d'aujourd'hui ne seront pas les dernières manifestations politiques sur le lait en poudre. De nombreux producteurs de lait allemands ont déjà annoncé que d'autres actions suivront dans les prochains jours.

Photos et vidéos des actions autour du lait en poudre aujourd'hui en Europe

Contacts :

Erwin Schöpges - président de l'EMB (FR, DE, NL) : +32 (0)497 904 547

Johannes Pfaller - membre du comité directeur de l'EMB (DE, EN) : +49 (0)170 4573679

Boris Gondouin - membre du comité directeur de l'EMB (FR) : +33 (0)679 620 299

Roberto Cavaliere - membre du comité directeur de l'EMB (IT, FR) : +39 (0)335 635 6361

Kjartan Poulsen - membre du comité directeur de l'EMB (EN, DK, DE) : +45 (0)212 888 99

Silvia Däberitz - directrice de l'EMB (FR, DE, EN) : +32 (0)2 808 1936

Vanessa Langer - contact presse de l'EMB (FR, EN, DE) : +32 (0)2 808 1935

