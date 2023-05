Brandissant des balais et des produits de nettoyage, un groupe de militants a symboliquement nettoyé la façade d'une succursale de la banque suisse UBS à Zurich, mercredi, pour protester contre ses investissements dans les combustibles fossiles.

Anais Tilquin faisait partie des 20 militants de Scientist Rebellion, un groupe écologiste international appelant à une action immédiate contre le changement climatique, qui ont participé à la manifestation dans le centre financier de la Suisse.

"Je suis venue ici aujourd'hui pour nettoyer cette banque, UBS, qui est absolument dégoûtante", a déclaré Mme Tilquin, vêtue d'une blouse de laboratoire blanche, alors qu'elle nettoyait le logo de la banque à l'aide d'une éponge.

"Nous devons absolument cesser d'utiliser les combustibles fossiles le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, ces banques comme UBS continuent de financer l'extraction de nouveaux hydrocarbures et l'expansion de ces derniers en temps utile."

Le groupe accuse la banque, qui a racheté sa rivale Credit Suisse dans le cadre d'un accord orchestré par le gouvernement suisse en mars, d'investir chaque année 5 milliards de francs suisses (5,6 milliards de dollars) dans les combustibles fossiles.

UBS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'année dernière, la banque a déclaré qu'elle visait à réduire de plus de deux tiers son financement des émissions de combustibles fossiles d'ici 2030 et qu'elle avait pour objectif d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

"La Suisse devrait commencer à investir uniquement dans les énergies renouvelables, élaborer un véritable plan pour se débarrasser des combustibles fossiles et, dans ce cas, cesser d'aider ces banques", a déclaré l'activiste et neurobiologiste Jan Wintgens, faisant référence au rachat du Credit Suisse par UBS.

D'autres militants, également vêtus de blouses de laboratoire, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "La science est claire, pourquoi l'ignorons-nous ?" et "Investissements + combustibles fossiles = catastrophe climatique".

"Nous devons agir comme s'il s'agissait d'une urgence, car c'est une question de vie ou de mort", a déclaré M. Tilquin.