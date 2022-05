Des affrontements secouent Tripoli alors que Bashagha est chassé de la capitale.

M. Bashagha est entré dans la nuit à Tripoli après deux mois d'impasse entre les administrations rivales de la Libye, mais s'est retiré quelques heures plus tard alors que des combats secouaient la capitale, a indiqué son bureau.

La crise risque de replonger la Libye dans des combats prolongés après deux ans de paix comparative, ou de la ramener à une partition entre le gouvernement de Bashagha, soutenu par l'Est, et une administration de Tripoli dirigée par Abdulhamid al-Dbeibah.

L'impasse politique a déjà conduit à un blocus partiel des installations pétrolières de la Libye, réduisant de moitié sa principale source de revenus étrangers. La diplomatie visant à résoudre la crise ou à préparer le terrain pour de nouvelles élections progresse lentement.

Le son des armes lourdes et des tirs automatiques a résonné dans la capitale mardi matin, alors que les écoles étaient annulées et que la circulation, normalement dense aux heures de pointe, était clairsemée.

Les tirs sporadiques ont continué après le départ de Bashagha, faisant craindre que la guerre des factions se poursuive malgré son retrait.

"Je ne pense pas que les choses vont redevenir fraîches, statiques et détendues", a déclaré l'expert libyen Jalel Harchaoui, ajoutant que Dbeibah pourrait continuer à se battre pour tenter d'expulser de la capitale les factions alliées à Bashagha.

Cependant, dans les zones centrales, à l'écart des affrontements sur le côté nord-est de Tripoli, il y avait peu de preuves d'activité militaire, le gouvernement de Dbeibah semblant toujours avoir le contrôle.

Aucun des deux camps n'étant apparemment en mesure d'établir un avantage militaire décisif à travers le pays, la Libye semble désormais promise à une plus longue période d'impasse, Dbeibah étant fermement ancré à Tripoli et ses ennemis incapables de le prendre.

Cela pourrait prolonger la fermeture des principales installations pétrolières par les forces de l'est de la Libye liées au commandant Khalifa Haftar, qui soutient Bashagha, ou l'escalade des affrontements au-delà de la capitale.

DEADLOCK

La Libye a connu peu de sécurité depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN qui a chassé Mouammar Kadhafi. Elle s'est divisée en 2014 entre les factions rivales de l'est et de l'ouest avant une trêve en 2020 qui l'a placée sous le fragile gouvernement d'unité de Dbeibah.

Un plan visant à organiser une élection en décembre s'est effondré en raison de disputes entre les principales factions et les candidats de premier plan sur les règles et le parlement, qui s'était rangé du côté de l'est pendant la guerre, a décidé de nommer une nouvelle administration.

Le Parlement, qui s'était rangé du côté de l'Est pendant la guerre, a alors décidé de nommer une nouvelle administration. Le Premier ministre du gouvernement d'unité, M. Dbeibah, a rejeté la décision du Parlement en déclarant que son administration était toujours valide et qu'il ne céderait le pouvoir qu'après les élections.

Bashagha, un ancien ministre de l'intérieur qui, comme Dbeibah, est originaire de la puissante ville côtière de Misrata, a déclaré à plusieurs reprises qu'il entrerait à Tripoli sans violence. Ses précédentes tentatives se sont soldées par le blocage de son convoi par des factions rivales.

La semaine dernière, le Parlement a déclaré que le gouvernement de Bashagha pouvait travailler pour l'instant depuis Syrte, une ville centrale proche de la ligne de front gelée entre les factions de l'est et de l'ouest.

La diplomatie s'est concentrée sur les pourparlers entre le parlement et un organe législatif basé à Tripoli afin de jeter les bases d'une nouvelle tentative de régler le conflit libyen en organisant des élections.