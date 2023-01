Des agents mexicains trouvent 269 migrants dans une remorque près de la frontière sud

Les agents fédéraux ont repéré la remorque blanche à un point de vérification de l'immigration dans la ville de Tuxtla Gutierrez, dans l'État du Chiapas (sud), a déclaré l'institut dans un communiqué. Le conducteur a été arrêté par la police après avoir tenté de fuir.

De nombreux migrants passent par Tuxtla dans leur périple pour échapper à la pauvreté et à la violence ailleurs en Amérique latine. La ville a été le théâtre d'accidents mortels, dont la mort de plus de 50 migrants, principalement d'Amérique centrale, il y a un an, lorsqu'une remorque s'est renversée en prenant un virage serré.

La quasi-totalité des 269 migrants découverts par les autorités étaient originaires du Guatemala, bien qu'il y ait également trois personnes originaires du Salvador, trois de l'Équateur et deux du Honduras, selon le communiqué. Le communiqué ajoute que 20 des voyageurs étaient des mineurs non accompagnés.

Les migrants ont été emmenés dans les bureaux de l'institut de l'immigration afin de déterminer leur statut.