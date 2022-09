Des animaux de compagnie laissés dans les limbes alors que les propriétaires australiens se dégonflent

"Depuis 20 ans que je suis dans le domaine du sauvetage, je n'ai jamais vu ça comme ça", déclare Monika Biernacki, fondatrice de Monika's Doggie Rescue depuis le refuge de la banlieue nord de Sydney.

"Le nombre d'animaux dans les fourrières et les refuges qui ne demandent qu'à sortir. Le nombre d'appels, d'e-mails, de textos que nous recevons ici de la part de personnes qui veulent céder leurs animaux et c'est juste sans fin... C'est déchirant", a-t-elle ajouté.

Il est de plus en plus difficile et coûteux de prendre soin d'un animal de compagnie, a déclaré Mme Biernacki, qui a créé son refuge sans cruauté en 2001.

Le prix des produits liés aux animaux de compagnie a augmenté de 12 % au cours du premier semestre de l'année, soit deux fois plus vite que celui de la nourriture et des boissons pour les humains, selon les données du gouvernement. Une pénurie de logements locatifs rend également plus difficile la recherche de logements adaptés aux animaux de compagnie.

Holly Medcalf, professeur de lycée, a acheté son chien Opi pendant la pandémie et a dépensé près de 4 000 A$ (2 700,60 $) en visites chez le vétérinaire.

"Vous avez toutes ces belles idées... et puis en réalité, c'est tellement de pression et de travail acharné", a-t-elle déclaré.

Selon Stephen Albin, directeur général de la New South Wales Animal Welfare Society, beaucoup de ceux qui ont acheté des animaux de compagnie comme compagnons d'enfermement réalisent maintenant les responsabilités qu'ils impliquent.

"Le COVID était une période vraiment bizarre, surtout en Australie, où nous avons eu de longs lockdowns. Je pense que beaucoup de gens voulaient juste avoir de la compagnie, alors ils sont allés chercher un animal de compagnie, ils ont eu un compagnon, mais ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il fallait faire pour garder un animal de compagnie", a-t-il dit.

(1 $ = 1,4883 dollar australien)