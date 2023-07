Six ans après que le mouvement #MeToo a pris de l'ampleur dans le monde et fait tomber de puissants auteurs d'abus sexuels, Taïwan s'empresse de réformer les lois et d'offrir des formations et du soutien alors qu'elle doit faire face à sa propre vague de plaintes.

Malgré la réputation de bastion progressiste de Taïwan dans une région conservatrice - le premier pays d'Asie à avoir légalisé le mariage homosexuel et l'un des rares à avoir une femme à sa tête -, il a fallu l'étincelle d'une série télévisée de Netflix pour que le pays se confronte à un problème longtemps enveloppé de honte et de silence.

"Ce sont vos voix qui ont poussé notre société à ne pas avoir d'autre choix que de prendre cette question au sérieux", a déclaré Lai Pei-hsia, l'une des vedettes de "Wave Makers", lors d'un concert de soutien au mouvement de l'île, par une récente soirée étouffante.

"Que ce soit au niveau individuel, familial ou professionnel, notre société a commencé à réfléchir profondément et à trouver des moyens d'éviter que la même chose ne se reproduise", a déclaré Lai.

La série taïwanaise "Wave Makers" raconte l'histoire des membres d'une équipe de campagne électorale, dont un directeur qui soutient une jeune collaboratrice qui a été tripotée et qui la convainc que le problème est trop important pour être balayé sous le tapis.

Ce drame reflète la réalité d'il y a deux mois, lorsqu'une allégation d'abus sexuel liée au parti au pouvoir à Taïwan a fait surface.

Citant une réplique de "Wave Makers" - "Let's not just let it go, OK ?" (Ne laissons pas tomber, OK ?) - Chen Chien-jou a publié sur Facebook, en mai, le récit d'abus commis au cœur même du gouvernement.

Ses critiques à l'encontre du chef du département des affaires féminines du Parti démocrate progressiste de l'époque, qui avait rejeté sa plainte, sont devenues virales.

Dans les jours qui ont suivi, la présidente Tsai Ing-wen a présenté des excuses publiques et le parti a coupé les liens avec l'entrepreneur qu'elle accusait. L'homme s'est excusé pour tout "malentendu ou offense" et a déclaré qu'il espérait que les enquêtes révéleraient la vérité.

PAS DE POUVOIR

L'incident a déclenché un flot de plaintes, sans précédent dans une société où les victimes d'abus restent souvent silencieuses en raison, selon les experts, d'une tradition de dénigrement des victimes, de pressions culturelles et de rapports de force inégaux.

Une enquête du ministère du travail publiée en mars a montré que près de 80 % des femmes et 85 % des hommes victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne portent pas plainte.

Mais depuis que le récit de Chen a été rendu public, de nombreuses victimes se sont manifestées et des dizaines d'hommes, dont des artistes, des universitaires, des hommes d'affaires et des juges, se sont retrouvés mêlés à des accusations.

Certains estiment que la réponse rapide du parti au pouvoir à la plainte de Mme Chen a encouragé d'autres victimes à s'exprimer.

"Les gens peuvent voir une femme sans pouvoir défier le parti majoritaire... et elle a été crue", a déclaré Chen Chao-ju, professeur de droit à l'université nationale de Taïwan.

Selon les experts, les élections présidentielles de janvier auraient pu contribuer à attirer l'attention du gouvernement sur le problème, mais celui-ci a néanmoins réagi en lançant une série de réformes juridiques.

Des peines plus sévères, des procédures de signalement et d'enquête plus claires, ainsi qu'une meilleure protection des victimes devraient être adoptées ce mois-ci.

Lee Yen-jong, chef du département de l'égalité des sexes du parti, a déclaré que des mesures étaient en cours d'adoption pour prévenir le harcèlement sexuel et y répondre, y compris la formation du personnel, des protocoles pour les cadres et un canal de plainte externe en plus des canaux internes.

"Vous ne pouvez pas dissocier la prévention et la réponse", a déclaré Mme Lee. "Mais en ce moment, tout le monde cherche plus urgemment à comprendre comment traiter les cas, parce qu'on a l'impression qu'il y a maintenant beaucoup d'incidents.

LES ENTREPRISES AUSSI RÉAGISSENT

Les entreprises réagissent également en enquêtant sur les plaintes et en formant leur personnel à la prévention des abus.

Peng Yen-wen, qui dirige une organisation regroupant des groupes de femmes de toute l'île, a déclaré que les organisations à but non lucratif ont été inondées d'appels d'entreprises traitant des plaintes.

Son groupe a mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour mettre les entreprises en contact avec des experts en égalité des sexes, des avocats et des psychologues.

Liu Jung-jen, directrice de l'éducation et du plaidoyer à la Modern Women's Foundation, qui propose des formations sur la prévention du harcèlement sexuel, a déclaré à Reuters qu'elle avait réservé jusqu'au mois d'octobre après avoir reçu plus de six fois plus de demandes de la part d'hôtels, de banques, d'entreprises technologiques et d'autres.

Mme Liu a déclaré qu'elle souhaitait profiter de la montée en puissance des préoccupations liées aux abus pour former le plus grand nombre de personnes possible.

Un groupe de plus de 40 avocats a également pris l'initiative de créer un réseau pour les victimes faisant l'objet de poursuites pour diffamation, afin d'empêcher les auteurs de réduire les victimes au silence, a déclaré Yu Mei-nu, président de l'Association du barreau de Taïwan.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des personnes ayant une bonne image sociale qui se révèlent inopinément être des harceleurs. Cela oblige la société à se remettre en question", a déclaré M. Yu.

Certaines familles considèrent le tumulte comme une bonne occasion d'apprendre.

Johnson Hsieh, un médecin de 42 ans, a emmené ses filles de sept et neuf ans dans un parc de Taipei un samedi récent pour un concert #MeToo. Assises sur une couverture de pique-nique, elles ont écouté l'actrice Lai, des psychologues et des avocats parler d'une société plus juste entre les ballades et les tubes de danse.

M. Hsieh a déclaré qu'il espérait que le fait d'être exposé au mouvement à un jeune âge aiderait ses filles à développer un sens de l'égalité.

"Dans le contexte mondial, Taïwan est encore conservatrice. J'espère que nous pourrons devenir plus progressistes", a-t-il déclaré.