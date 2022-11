Des arias dans les affres de la guerre : Des compagnies ukrainiennes couronnées aux "Oscars de l'Opéra".

En reconnaissance de leur "travail exceptionnel dans des circonstances difficiles", les théâtres d'opéra des villes ukrainiennes de Lviv et d'Odessa ont remporté conjointement le prix de la Compagnie de l'année lors de la cérémonie des International Opera Awards qui s'est tenue lundi au Teatro Real de Madrid.

"Nous venons de villes où les rues sont sombres, mais nos âmes sont pleines de lumière ..... Aujourd'hui, notre musique bourdonne de générateurs partout, mais c'est la musique de notre survie, de notre vie", a déclaré Oksana Taranenko, directrice de scène à l'Opéra national d'Odessa, alors que les représentants des deux compagnies acceptaient l'accolade sous une ovation debout.

Les deux théâtres ont repris leurs productions après avoir été contraints de suspendre les représentations lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Le jury a célébré leur "courage et leur résilience pour avoir continué à se produire malgré les dangers et les déprédations déclenchés par la guerre".

L'événement de lundi, animé par le présentateur de la BBC Petroc Trelawny, marquait la première fois que la cérémonie se tenait en dehors de Londres et son retour aux représentations en direct après les perturbations dues aux pandémies.

Les spectateurs du Teatro Real, un bâtiment du XIXe siècle, dont la compagnie a remporté la plus haute récompense l'année dernière, ont été choyés par son orchestre et son chœur internes, ainsi que par certains des meilleurs chanteurs du monde.

Dans un clin d'œil à la ville hôte, Mozart, Verdi et Puccini ont été accompagnés de morceaux du cousin espagnol de l'opéra, la Zarzuela, un genre de théâtre musical né à Madrid qui combine des éléments de musique populaire et de danse traditionnelle.

Le ténor samoan Pene Pati a remporté le prix des lecteurs d'Opera Magazine, le seul à être décerné par un vote populaire au lieu d'un jury.

L'Italien Daniele Rustioni a remporté le prix du chef d'orchestre et la cantatrice britannique Nardus Williams a été couronnée étoile montante. La soprano Sabine Devieilhe et le baryton Stéphane Degout, tous deux français, ont remporté le prix de la chanteuse et celui du chanteur, respectivement.

Les prix ont été fondés par le philanthrope britannique Harry Hyman en 2012 afin de collecter des fonds pour une organisation caritative qui fournit des bourses aux aspirants talents lyriques.