Des artisans français restaurent les vitraux de Notre-Dame

Ils ont été fortement souillés par la fumée et la poussière lors d'un grand incendie en 2019

qui a bloqué la lumière extérieure et obscurci les couleurs du verre vieux de 170 ans.

Date : 2 septembre 2022

Huit verriers ont commencé à travailler sur 39 fenêtres hautes

dans la nef, le chœur, le transept et la sacristie de la cathédrale médiévale.

[Flavie Serriere Vincent-Petit, Maître verrier]

"Nous avons affaire ici à deux types d'altérations. Celles causées par l'usure normale d'un vitrail installé il y a 150 ans dans un bâtiment, et celles qui ont été souillées par tous les résidus et poussières générés par l'incendie. Il y a donc une grande phase de nettoyage, pour laver à la fois la poussière du brasier et la saleté résultant de la respiration humaine ainsi que la suie des bougies. Nous pourrons ainsi remettre les vitraux en place et redonner toute sa luminosité à Notre-Dame."

La cathédrale est fermée pour restauration depuis l'incendie de 2019.

L'objectif est de rouvrir la cathédrale d'ici 2024, date à laquelle la France accueillera les Jeux olympiques

"Avec Notre-Dame, on a vraiment le sentiment de travailler tous ensemble quel que soit le métier, dans une grande procession qui s'organise grâce à une logistique très précise et compliquée, afin que chaque groupe prenne sa part à un moment donné. Par exemple, la semaine prochaine, nous recevrons de nouvelles baies vitrées, puis elles retourneront à l'entrepôt et nous les retravaillerons ultérieurement. Chacun a son propre rôle et sa propre chorégraphie pour que l'ensemble du projet puisse être terminé en 2024."