Des attaquants présumés d'Al Shabaab enlèvent quatre personnes au Kenya, dont des ambulanciers - police

Les assaillants ont tendu une embuscade à une ambulance appartenant au gouvernement régional du comté de Mandera, au nord-est du pays, alors qu'elle transportait le patient vers un hôpital du comté.

"L'ambulance .... (était) en route vers l'hôpital d'Elwak pour une référence avec un patient ... et ... en compagnie du personnel de l'hôpital", a déclaré le commissariat de police de Lafey de Mandera dans un rapport tard mardi.

"Ils ont été attaqués en voiture par une milice AS (al Shabaab) présumée et conduits vers la Somalie .... Ils ne sont pas en communication pour le moment en raison de problèmes de réseau."

Bien que la fréquence et la gravité des attaques d'al Shabaab au Kenya aient diminué ces dernières années, le groupe a par le passé ciblé le personnel de sécurité, les écoles, les véhicules, les villes et les infrastructures téléphoniques dans le nord-est et l'est du Kenya dans le cadre de sa campagne visant à faire pression sur le Kenya pour qu'il retire ses forces de Somalie.

Les troupes kenyanes font partie de la force de maintien de la paix mandatée par l'Union africaine, l'ATMIS, qui aide à défendre le gouvernement central de la Somalie contre Al Shabaab.

Al Shabaab se bat depuis plus d'une décennie pour renverser le gouvernement central de la Somalie et établir son propre régime basé sur sa stricte interprétation de la charia islamique.

Samedi, deux attentats à la voiture piégée revendiqués par al Shabaab dans la capitale somalienne ont tué au moins 120 personnes.

En 2015, les assaillants d'al Shabaab ont tué 166 personnes à l'université de Garissa, dans l'est du Kenya, tandis que dans une autre attaque dans un centre commercial de Nairobi en 2013, le groupe a tué 67 personnes.

Le groupe est sous pression en Somalie depuis le mois d'août, lorsque le président Hassan Sheikh Mohamud a lancé une offensive contre eux, soutenue par les États-Unis et des milices locales alliées, dans le but de perturber leur réseau financier.