DJOUBA, 29 janvier (Reuters) - Plus de 50 personnes ont été tuées et soixante-quatre autres ont été blessées lors d'attaques le long de la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan, a déclaré lundi un responsable local.

Il s'agit de l'incident le plus meurtrier parmi la série d'attaques menées depuis 2021, dans le cadre d'un différend frontalier.

Des jeunes armés venant de l'État sud-soudanais de Warab ont mené les raids dans la région voisine d'Abiyé, a déclaré Bulis Koch, le ministre de l'Information d'Abiyé.

Abiyé est une région riche en pétrole administrée conjointement par le Soudan du Sud et le Soudan, qui la revendiquent tous les deux.

Bulis Koch a déclaré à Reuters que 52 personnes, parmi lesquelles des femmes, des enfants et des policiers, avaient été tuées lors des attaques de samedi.

"En raison de l'actuelle situation sécuritaire désastreuse, qui a généré des craintes et de la panique, nous avons imposé un couvre-feu", a-t-il déclaré.

Un Casque bleu ghanéen a été tué au cours d'une des attaques visant sa base dans la ville d'Agok, a déclaré dimanche la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (Fisnua).

Bulis Koch a indiqué que des centaines de civils déplacés avaient trouvé refuge dans une base de la Fisnua.

William Wol, ministre de l'Information de l'État de Warab, a déclaré que son gouvernement mènerait une enquête conjointe avec l'administration d'Abiyé.

Des affrontements répétés ont eu lieu à Abiyé entre des factions rivales de l'ethnie Dinka, portant sur l'emplacement de la frontière administrative, source d'importantes recettes fiscales.

Bulis Koch a déclaré que les jeunes Dinkas de Warab et les forces rattachées à un chef rebelle de l'ethnie Nuer ont mené les attaques contre les Dinkas et les Nuers à Abiyé.

La guerre civile au Soudan du Sud, qui s'est articulée en grande partie sur des rivalités ethniques entre les Dinkas et les Nuers, a fait des centaines de milliers de morts entre 2013 et 2018.

Les combats à Abiyé en novembre ont tué au moins 32 personnes. (Reportage Waakhe Simon Wudu, rédigé par Bhargav Acharya; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)