Des attaques au Mali et Burkina Faso font 15 morts

BAMAKO/OUAGADOUGOU (Reuters) - Onze soldats et quatre civils ont été tués dimanche dans des attaques menées au Mali et au Burkina Faso, où opèrent des groupes djihadistes, ont déclaré des sources militaires et sécuritaires.

L'armée malienne a rapporté que des kamikazes ont fait irruption avant l'aube dans trois camps militaires du centre du pays au volant de véhicules remplis d'explosifs. Six personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans un camps; cinq personnes ont été blessées en deux autres lieux.

Au Burkina Faso voisin, des assaillants armés ont attaqué aux premières heures de la journée un détachement de l'armée à Gaskinde, tuant cinq soldats et quatre civils, a appris Reuters de deux sources sécuritaires.

(Reportage Tiemoko Diallo et Thiam Ndiaga; version française Jean Terzian)