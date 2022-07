Des avertissements sanitaires sont émis alors que la canicule s'abat sur l'Europe.

Plus de 1 000 pompiers, appuyés par des avions bombardiers d'eau, luttent depuis mardi pour maîtriser deux incendies dans le sud-ouest de la France, attisés par une chaleur torride, des conditions de poudrière et des vents violents.

Bien que les températures aient légèrement baissé au Portugal, on s'attend à ce qu'elles dépassent les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans certains endroits. Cinq districts sont en alerte rouge pour des conditions météorologiques extrêmes et plus de 1 000 pompiers luttent contre 13 incendies de forêt, selon les autorités.

En Espagne, le ministère de l'Environnement a déclaré qu'il aidait à lutter contre 17 incendies de forêt dans le pays.

Les autorités s'inquiètent des effets sur la santé des personnes et sur les systèmes de santé déjà mis à mal par la pandémie de COVID-19, alors que la chaleur accablante frappe le continent, avec des avertissements émis pour le pire à venir en Grande-Bretagne en particulier.

L'Organisation météorologique mondiale a déclaré vendredi que la canicule allait piéger les polluants atmosphériques, dégradant la qualité de l'air, notamment dans les villes.

"L'atmosphère stable et stagnante agit comme un couvercle qui piège les polluants atmosphériques, notamment les particules", a déclaré Lorenzo Labrador, responsable scientifique de l'OMM, lors d'un point de presse à Genève.

"Ceux-ci entraînent une dégradation de la qualité de l'air et des effets néfastes sur la santé, notamment pour les personnes vulnérables."

Du 7 au 13 juillet, le Portugal a enregistré 238 décès excédentaires dus à la canicule, a indiqué l'autorité sanitaire DGS du pays.

"Dans ce cas précis, l'excès peut être attribué à la canicule. Ces derniers jours, nous avons eu des températures très élevées, extrêmes ... et pendant une très longue période", a déclaré Graa Freitas, chef de la DGS, à l'agence de presse Lusa.

La ministre de la Santé, Marta Temido, a déclaré jeudi que le système de santé était confronté à une semaine "particulièrement inquiétante" en raison de la canicule et a indiqué que certains hôpitaux étaient débordés.

ALERTE BRITANNIQUE

Le météorologue britannique a émis son premier avertissement rouge de "chaleur extrême" pour certaines parties de l'Angleterre lundi et mardi, lorsque les températures devraient atteindre des sommets.

"Des températures exceptionnelles, voire record, sont probables en début de semaine prochaine", a déclaré Paul Gundersen, météorologue en chef du Met Office.

"Les nuits devraient également être exceptionnellement chaudes, en particulier dans les zones urbaines", a-t-il ajouté. "Ceci est susceptible d'entraîner des impacts étendus sur les personnes et les infrastructures".

La température la plus élevée enregistrée en Grande-Bretagne était de 38,7 C (101,7 F) enregistrée à Cambridge le 25 juillet 2019.

Hannah Cloke, spécialiste du climat à l'université britannique de Reading, a déclaré que la canicule montrait que le changement climatique était là et qu'il était urgent de s'adapter.

"Nous voyons ces problèmes maintenant et ils vont s'aggraver. Nous devons faire quelque chose maintenant", a-t-elle déclaré à Reuters.

"Il est plus difficile de faire face à ces types de températures au Royaume-Uni, car nous n'y sommes tout simplement pas habitués".

Au Portugal, la température la plus élevée de jeudi a été enregistrée dans la ville de Pinhao, dans le nord du pays, à 47 C (116,6 F), juste en dessous du record.

En France, dans le sud-ouest de la Gironde, 11 300 personnes ont été évacuées depuis que les feux de forêt ont éclaté autour de la Dune du Pilat et de Landiras. Quelque 7 350 hectares de terres ont été brûlés, et les autorités ont déclaré que les incendies n'étaient pas encore stabilisés.

En Espagne, les feux de forêt qui brûlent dans certaines parties de l'Estrémadure, qui fait frontière avec le Portugal, et dans la région centrale de Castille et Léon ont forcé l'évacuation de quatre autres petits villages tard jeudi et vendredi.

Les flammes menacent désormais un monastère du XVIe siècle et un parc national. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées depuis le début des incendies et 7 500 hectares de forêt ont été détruits dans les deux régions.

En Catalogne, dans le nord-est, les autorités ont suspendu les activités de camping et de sport autour de 275 villes et villages pour prévenir les risques d'incendie et ont restreint les travaux agricoles impliquant des machines.

Des régions de Galice et d'Estrémadure sont restées en état d'alerte extrême pour des températures qui devraient atteindre 44 C (111 F).